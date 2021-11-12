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Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин
Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин
Россия работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) над сертификацией российской вакцины от... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:29
2021-11-12T21:29
2021-11-12T22:12
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вакцины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) над сертификацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что признание российской вакцины ВОЗ и ЕМА затягивается "по ряду объективных и субъективных причин"."Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, с ВОЗ", - сказал Лавров.
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в мире, москва, воз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вакцины, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
21:29 12.11.2021 (обновлено: 22:12 12.11.2021)
Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин
Лавров: Москва работает с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцина, "тема на контроле"