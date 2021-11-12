https://ria.ru/20211112/vaktsiny-1758850832.html

Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин

Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин - РИА Новости, 12.11.2021

Лавров рассказал о работе с ВОЗ и ЕМА по признанию российских вакцин

Россия работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) над сертификацией российской вакцины от... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T21:29

2021-11-12T21:29

2021-11-12T22:12

распространение коронавируса

в мире

москва

воз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

вакцины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755973012_0:0:3408:1916_1920x0_80_0_0_893adbef9320942c86bf2bd5939abe79.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) над сертификацией российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что признание российской вакцины ВОЗ и ЕМА затягивается "по ряду объективных и субъективных причин"."Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, с ВОЗ", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758785096.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, воз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вакцины, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии