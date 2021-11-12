https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758830153.html
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации
До 1 февраля в России будет действовать переходный период, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:22
2021-11-12T19:22
2021-11-12T20:57
общество
татьяна голикова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. До 1 февраля в России будет действовать переходный период, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%."Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких. К сожалению, мы видим, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален, не вакцинировались", — сказала Голикова на брифинге.По словам вице-премьера, ситуация с COVID-19 в стране достаточно сложная. Нерабочие дни объявляли именно для того, чтобы снизить заболеваемость."Есть определенные результаты, темпы распространения снизились, но по-прежнему по итогам 44-й недели мы наблюдаем рост в 61 регионе страны, и распространенность достаточно высокая", — сказала она.Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.Как указала Голикова, сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде — последний можно получить в МФЦ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Голикова разъяснила положения законопроекта о QR-кодах
Голикова разъяснила положения законопроекта о QR-кодах
2021-11-12T19:22
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общество, татьяна голикова
19:22 12.11.2021 (обновлено: 20:57 12.11.2021)
В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации
Голикова: в России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
До 1 февраля в России будет действовать переходный период, чтобы люди успели сделать прививку от коронавируса и получить QR-код, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года", — сказала Голикова.
По ее словам, сейчас Россия достигла лишь около 50% коллективного иммунитета. Власти рассчитывают, что до лета удастся приблизиться к показателю в 80%.
"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких. К сожалению, мы видим, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален, не вакцинировались", — сказала Голикова на брифинге.
По словам вице-премьера, ситуация с COVID-19 в стране достаточно сложная. Нерабочие дни объявляли именно для того, чтобы снизить заболеваемость.
"Есть определенные результаты, темпы распространения снизились, но по-прежнему по итогам 44-й недели мы наблюдаем рост в 61 регионе страны, и распространенность достаточно высокая", — сказала она.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании в транспорте и общественных местах либо QR-кодов о прививке или перенесенном COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Предполагается, что они будут действовать до 1 июня 2022 года.
До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры также можно предъявить ПЦР-тест — после этого срока будет действовать только медотвод. В самолетах и поездах результаты тестирований на SARS-CoV-2 разрешат использовать до даты, установленной правительством.
Как указала Голикова, сертификат с QR-кодом можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде — последний можно получить в МФЦ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.