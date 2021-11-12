https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html

Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно

Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно - РИА Новости, 12.11.2021

Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно

Тем, у кого не выработались антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации, следует сделать прививку досрочно, заявил Ura.ru главный внештатный специалист РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:32

2021-11-12T17:32

2021-11-12T22:00

распространение коронавируса

общество

здоровье

сергей токарев

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Тем, у кого не выработались антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации, следует сделать прививку досрочно, заявил Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике доктор медицинских наук Сергей Токарев.Медик пояснил, что отсутствие защиты бывает не только у тех, кто перенес вирус в легкой форме, но и при тяжелом течении."В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить дополнительную дозу вакцины", — указал Токарев.Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, в свою очередь, призвала обязательно консультироваться со специалистами, так как отсутствие антител может быть индивидуальной особенностью организма."Может быть, человек вообще не вырабатывает антитела, дает иммунитет, но не образование антител", — пояснила врач.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали около 5,07 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html

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общество, здоровье, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19