https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html
Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно
Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно - РИА Новости, 12.11.2021
Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно
Тем, у кого не выработались антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации, следует сделать прививку досрочно, заявил Ura.ru главный внештатный специалист РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:32
2021-11-12T17:32
2021-11-12T22:00
распространение коронавируса
общество
здоровье
сергей токарев
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_41138a6ddf66d927aa03a43b929bbc29.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Тем, у кого не выработались антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации, следует сделать прививку досрочно, заявил Ura.ru главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике доктор медицинских наук Сергей Токарев.Медик пояснил, что отсутствие защиты бывает не только у тех, кто перенес вирус в легкой форме, но и при тяжелом течении."В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить дополнительную дозу вакцины", — указал Токарев.Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, в свою очередь, призвала обязательно консультироваться со специалистами, так как отсутствие антител может быть индивидуальной особенностью организма."Может быть, человек вообще не вырабатывает антитела, дает иммунитет, но не образование антител", — пояснила врач.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали около 5,07 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_294df28464327d033a80a57a5660faac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19
17:32 12.11.2021 (обновлено: 22:00 12.11.2021)
Названа группа людей, которую нужно вакцинировать от COVID-19 досрочно
Врач Сергей Токарев: людям без антител после COVID-19 нужно вакцинироваться досрочно
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Тем, у кого не выработались антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации, следует сделать прививку досрочно, заявил Ura.ru
главный внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике доктор медицинских наук Сергей Токарев
.
"Есть люди, у которых через пару месяцев после вакцинации или болезни не выявляются антитела, — "иммунные неответчики", — рассказал специалист.
Медик пояснил, что отсутствие защиты бывает не только у тех, кто перенес вирус в легкой форме, но и при тяжелом течении.
"В этих случаях нужно консультироваться с иммунологами и, возможно, досрочно бустировать, то есть вводить дополнительную дозу вакцины", — указал Токарев.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, в свою очередь, призвала обязательно консультироваться со специалистами, так как отсутствие антител может быть индивидуальной особенностью организма.
"Может быть, человек вообще не вырабатывает антитела, дает иммунитет, но не образование антител", — пояснила врач.
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 251 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали около 5,07 миллиона человек. Тяжелее всего ситуация сложилась в США
, Индии
и Бразилии
.
В России
за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились почти девять миллионов человек, из которых скончались 252,9 тысячи.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.