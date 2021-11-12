https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758800777.html
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов москвичей
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов москвичей - РИА Новости, 12.11.2021
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов москвичей
Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли почти 5,9 миллиона человек, полностью вакцинировались от коронавируса более 5,4 миллиона человек,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:15
2021-11-12T17:15
2021-11-12T17:15
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Москве прошли почти 5,9 миллиона человек, полностью вакцинировались от коронавируса более 5,4 миллиона человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."Вакцинация первым компонентом - 5 898 983 человек. Полная вакцинация - 5 454 619 человек",- сообщается на сайте.
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Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более пяти миллионов москвичей
Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли 5 454 619 человек