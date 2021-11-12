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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758790643.html
Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт"
Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт" - РИА Новости, 12.11.2021
Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт"
Минцифры России после сообщений о задержках с получением QR-кодов после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" напомнило, что в таком случае сертификат... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:49
2021-11-12T17:14
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минцифры России после сообщений о задержках с получением QR-кодов после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" напомнило, что в таком случае сертификат на "Госуслугах" формируется через 21 день после прививки."Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россияне, привившиеся "Спутником Лайт", могут получить QR-код только по истечении 21 дня.
https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758797330.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
16:49 12.11.2021 (обновлено: 17:14 12.11.2021)
 
Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт"

Сертификат после прививки "Спутником Лайт" выдается через 21 день

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минцифры России после сообщений о задержках с получением QR-кодов после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" напомнило, что в таком случае сертификат на "Госуслугах" формируется через 21 день после прививки.
"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
17:05Распространение коронавируса
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россияне, привившиеся "Спутником Лайт", могут получить QR-код только по истечении 21 дня.
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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