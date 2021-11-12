https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758790643.html

Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт"

Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт" - РИА Новости, 12.11.2021

Минцифры уточнило сроки получения QR-кода после прививки "Спутником Лайт"

Минцифры России после сообщений о задержках с получением QR-кодов после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" напомнило, что в таком случае сертификат... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:49

2021-11-12T16:49

2021-11-12T17:14

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минцифры России после сообщений о задержках с получением QR-кодов после первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" напомнило, что в таком случае сертификат на "Госуслугах" формируется через 21 день после прививки."Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россияне, привившиеся "Спутником Лайт", могут получить QR-код только по истечении 21 дня.

https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758797330.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"