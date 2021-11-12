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В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров - РИА Новости, 12.11.2021

В Адыгее ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Адыгее для лиц в возрасте 60 лет и старше, "хроников" и проживающих в организациях соцобслуживания, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:08

2021-11-12T16:08

2021-11-12T16:43

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вакцинация россиян от covid-19

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КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Адыгее для лиц в возрасте 60 лет и старше, "хроников" и проживающих в организациях соцобслуживания, сообщает оперативный штаб республики.Отмечается, что главный государственный санитарный врач по Адыгее Сергей Завгородний подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям."В документе, в частности, говорится о необходимости вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, и лиц, проживающих в организациях социального обслуживания. Решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и продолжающейся угрозой распространения COVID-19", - информирует оперштаб.Также, как следует из документа, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, вакцинации подлежат "проживающие в стационарных учреждениях здравоохранения, осуществляющих лечение и реабилитацию лиц с психическими расстройствами".Кроме того, постановление предписывает руководителям организаций, администраций городов и районов, а также предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах соцобслуживания, психиатричечких лечебницах, до 15 декабря обеспечить проведение прививок одним компонентом вакцины от COVID, а к 13 января следующего года полностью привить не менее 80% своих работников.

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республика адыгея

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