https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758768965.html

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 12.11.2021

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Кемеровская область вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, сообщается в постановлении главы территориального управления... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:35

2021-11-12T15:35

2021-11-12T15:54

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Кемеровская область вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, сообщается в постановлении главы территориального управления Роспотребнадзора."Внести изменения и дополнение в постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте ведомства.В документе уточняется, что к ранее обозначенным категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации, добавляются "лица в возрасте 60 лет и старше".В постановлении сообщается, что поставить первый компонент вакцины пожилые жители региона должны до 25 ноября, а второй - до 25 декабря текущего года.

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кемеровская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19