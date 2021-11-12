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В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 12.11.2021
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Кемеровская область вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, сообщается в постановлении главы территориального управления... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:35
2021-11-12T15:35
2021-11-12T15:54
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Кемеровская область вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, сообщается в постановлении главы территориального управления Роспотребнадзора."Внести изменения и дополнение в постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте ведомства.В документе уточняется, что к ранее обозначенным категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации, добавляются "лица в возрасте 60 лет и старше".В постановлении сообщается, что поставить первый компонент вакцины пожилые жители региона должны до 25 ноября, а второй - до 25 декабря текущего года.
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общество, кемеровская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:35 12.11.2021 (обновлено: 15:54 12.11.2021)
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет