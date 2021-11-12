https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758697014.html
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19
Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:29
2021-11-12T10:29
2021-11-12T10:29
распространение коронавируса
общество
москва
максим ликсутов
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."90% сотрудников Транспортного комплекса прошли вакцинацию",- написал Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале департамента транспорта.Он отметил, что в транспорте Москвы максимально серьезно относятся к соблюдению антиковидных требований: на станциях метро проводят санитарную обработку 10 раз в сутки, в вагонах — не менее двух раз. Помимо этого, в ночное время дезинфицируют тоннели с помощью промывочных машин, а станции обрабатываются тепловыми распылителями — специальный полимерный антисептик оседает на поверхностях и убивает всех микробов.Также на московском транспорте установлена самая большая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тысяч аппаратов. По его словам, эта сеть будет продолжать работать и в следующем году.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antitela-1758681860.html
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общество, москва, максим ликсутов , коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19
Заммэра Ликсутов: в Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19