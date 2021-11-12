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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758697014.html
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19
Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:29
2021-11-12T10:29
распространение коронавируса
общество
москва
максим ликсутов
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."90% сотрудников Транспортного комплекса прошли вакцинацию",- написал Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале департамента транспорта.Он отметил, что в транспорте Москвы максимально серьезно относятся к соблюдению антиковидных требований: на станциях метро проводят санитарную обработку 10 раз в сутки, в вагонах — не менее двух раз. Помимо этого, в ночное время дезинфицируют тоннели с помощью промывочных машин, а станции обрабатываются тепловыми распылителями — специальный полимерный антисептик оседает на поверхностях и убивает всех микробов.Также на московском транспорте установлена самая большая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тысяч аппаратов. По его словам, эта сеть будет продолжать работать и в следующем году.
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общество, москва, максим ликсутов , коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:29 12.11.2021
 
В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19

Заммэра Ликсутов: в Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"90% сотрудников Транспортного комплекса прошли вакцинацию",- написал Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале департамента транспорта.
Он отметил, что в транспорте Москвы максимально серьезно относятся к соблюдению антиковидных требований: на станциях метро проводят санитарную обработку 10 раз в сутки, в вагонах — не менее двух раз. Помимо этого, в ночное время дезинфицируют тоннели с помощью промывочных машин, а станции обрабатываются тепловыми распылителями — специальный полимерный антисептик оседает на поверхностях и убивает всех микробов.
Также на московском транспорте установлена самая большая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тысяч аппаратов. По его словам, эта сеть будет продолжать работать и в следующем году.
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваМаксим ЛиксутовКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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