https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758697014.html

В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19

В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В Москве 90% сотрудников транспортного комплекса привились от COVID-19

Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:29

2021-11-12T10:29

2021-11-12T10:29

распространение коронавируса

общество

москва

максим ликсутов

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов сотрудников транспортного комплекса Москвы вакцинацинировались от коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."90% сотрудников Транспортного комплекса прошли вакцинацию",- написал Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале департамента транспорта.Он отметил, что в транспорте Москвы максимально серьезно относятся к соблюдению антиковидных требований: на станциях метро проводят санитарную обработку 10 раз в сутки, в вагонах — не менее двух раз. Помимо этого, в ночное время дезинфицируют тоннели с помощью промывочных машин, а станции обрабатываются тепловыми распылителями — специальный полимерный антисептик оседает на поверхностях и убивает всех микробов.Также на московском транспорте установлена самая большая в мире сеть бесплатных санитайзеров — около 3 тысяч аппаратов. По его словам, эта сеть будет продолжать работать и в следующем году.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antitela-1758681860.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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