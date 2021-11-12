https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758794291.html

Лидеры АТЭС приняли решение содействовать обмену вакцинами от COVID-19

Лидеры АТЭС приняли решение содействовать обмену вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Лидеры АТЭС приняли решение содействовать обмену вакцинами от COVID-19

Лидеры АТЭС выразили намерение поддерживать глобальные усилия по справедливому распределению вакцин от COVID-19, содействовать обмену вакцинами, а также снизить РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:58

2021-11-12T16:58

2021-11-12T17:15

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС выразили намерение поддерживать глобальные усилия по справедливому распределению вакцин от COVID-19, содействовать обмену вакцинами, а также снизить их стоимость, говорится в итоговой декларации саммита.Согласно заявлению, члены АТЭС продолжат работу, направленную на поддержание глобальных усилий "по справедливому распределению вакцин и расширению их производства и поставок", в том числе посредством добровольной передачи технологий производства на взаимно согласованных условиях.Кроме того, принято решение продолжить работу по "содействию торговле вакцинами COVID-19", равно как и другими важнейшими медикаментами."Добровольно снизить стоимость вакцин COVID-19 и связанных с ними основных медицинских товаров", - гласит еще один пункт, обозначенный в декларации.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html

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