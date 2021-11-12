https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758685219.html

В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС

В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 12.11.2021

В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС

Европейское медицинское агентство (ЕМА) одобрит российскую вакцину "Спутник V" после того, как это сделает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:24

2021-11-12T08:24

2021-11-12T09:58

распространение коронавируса

евросоюз

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анатолий альтштейн

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Европейское медицинское агентство (ЕМА) одобрит российскую вакцину "Спутник V" после того, как это сделает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, вакцины сейчас изготавливают по "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice) и представители ВОЗ следят за тем, чтобы эти стандарты соблюдались на заводах, а также делают замечания по процессу. "Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать", — отметил Альтштейн.В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания "Спутника" сняты, остались лишь "некоторые административные процедуры". Позже глава инвестора проекта РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что фонд ждет одобрения от ВОЗ в ближайшие пару месяцев.Вопрос сертификации препарата рассматривает и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, рассмотрит его в первом квартале 2022 года."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/antitela-1758681860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, вакцина "спутник v"