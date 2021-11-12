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В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 12.11.2021
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС
Европейское медицинское агентство (ЕМА) одобрит российскую вакцину "Спутник V" после того, как это сделает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:24
2021-11-12T09:58
распространение коронавируса
евросоюз
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анатолий альтштейн
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Европейское медицинское агентство (ЕМА) одобрит российскую вакцину "Спутник V" после того, как это сделает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, вакцины сейчас изготавливают по "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice) и представители ВОЗ следят за тем, чтобы эти стандарты соблюдались на заводах, а также делают замечания по процессу. "Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать", — отметил Альтштейн.В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания "Спутника" сняты, остались лишь "некоторые административные процедуры". Позже глава инвестора проекта РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что фонд ждет одобрения от ВОЗ в ближайшие пару месяцев.Вопрос сертификации препарата рассматривает и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, рассмотрит его в первом квартале 2022 года."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
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евросоюз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, вакцина "спутник v"
08:24 12.11.2021 (обновлено: 09:58 12.11.2021)
 
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в ЕС

Вирусолог Альтштейн спрогнозировали сроки одобрения "Спутника V" в Евросоюзе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Европейское медицинское агентство (ЕМА) одобрит российскую вакцину "Спутник V" после того, как это сделает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), считает научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Если ВОЗ до конца этого года одобрит "Спутник V", то вскоре отреагирует и европейский регулятор — ЕМА. Существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве", — приводит газета "Известия" слова ученого.
По его словам, вакцины сейчас изготавливают по "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice) и представители ВОЗ следят за тем, чтобы эти стандарты соблюдались на заводах, а также делают замечания по процессу.
"Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать", — отметил Альтштейн.
В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания "Спутника" сняты, остались лишь "некоторые административные процедуры". Позже глава инвестора проекта РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что фонд ждет одобрения от ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
Вопрос сертификации препарата рассматривает и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, рассмотрит его в первом квартале 2022 года.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных разрешений вакцина занимает второе место в мире. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.
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