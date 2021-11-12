https://ria.ru/20211112/tsifrovizatsiya-1758786030.html

Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин

Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021

Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:34

2021-11-12T16:34

2021-11-12T16:48

в мире

владимир путин

атэс

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитии инфраструктуры, транспортно-логистичнеских коридоров",- сказал Путин, выступая на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.По его словам, к числу приоритетных направлений на цифровом треке РФ относит обмен передовым опытом внедрения цифровых технологий в традиционные хозяйственные отрасли, подготовку профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной сферы, развитие системы связи и коммуникаций, применение искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, атэс, россия