https://ria.ru/20211112/tsifrovizatsiya-1758786030.html
Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2021
Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:34
2021-11-12T16:34
2021-11-12T16:48
в мире
владимир путин
атэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758778959_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_8a2fca8af8cb22154ea5f763b6737b6e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитии инфраструктуры, транспортно-логистичнеских коридоров",- сказал Путин, выступая на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.По его словам, к числу приоритетных направлений на цифровом треке РФ относит обмен передовым опытом внедрения цифровых технологий в традиционные хозяйственные отрасли, подготовку профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной сферы, развитие системы связи и коммуникаций, применение искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758778959_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ed2d5353faa978f234fde2356bb284c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, атэс, россия
16:34 12.11.2021 (обновлено: 16:48 12.11.2021)
Россия заинтересована в сотрудничестве с АТЭС по цифровизации, заявил Путин
Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС по цифровизации