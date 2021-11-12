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Россияне рассказали, что подорожало больше всего за первую неделю ноября
Россияне рассказали, что подорожало больше всего за первую неделю ноября - РИА Новости, 12.11.2021
Россияне рассказали, что подорожало больше всего за первую неделю ноября
Россияне отметили рост цен за первую неделю ноября на хлеб, яйца, сахар, крупы, а также бытовые услуги, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:56
2021-11-12T10:56
общество
фонд "общественное мнение"
фомнибус
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне отметили рост цен за первую неделю ноября на хлеб, яйца, сахар, крупы, а также бытовые услуги, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение".Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 40% респондентов (по данным на 7 ноября), тогда как неделю назад так отвечали 36% (по данным на 31 октября). Также, по мнению опрошенных, за неделю выросли цены на молоко - 42% (39% 31 октября), на яйца - 44% (40% 31 октября), сахар - 37% (32% 31 октября), крупы и макароны - 36% (31% 31 октября).Еще 14% респондентов в ноябре заметили рост цен на алкоголь (12% в конце октября) и электроприборы - 19% (16% в октябре).Об увеличении стоимости бытовых услуг заявили 17% россиян против 14% неделей ранее.Однако на некоторые товары, по мнению опрошенных, цены выросли не так сильно, как неделю назад. В частности, в ноябре 35% опрошенных сообщили, что заметно выросли цены на медикаменты (36% в конце октября), 37% - на бензин (38% в конце октября).Опрос "ФОМнибус" проведен 5–7 ноября, в 207 населенных пунктах, 73 субъектах РФ, среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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общество, фонд "общественное мнение", фомнибус, россия
10:56 12.11.2021
 
Россияне рассказали, что подорожало больше всего за первую неделю ноября

Опрос ФОМ: заметнее всего за первую неделю ноября выросли цены на хлеб, яйца, сахар, крупы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне отметили рост цен за первую неделю ноября на хлеб, яйца, сахар, крупы, а также бытовые услуги, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение".
Согласно данным опроса, рост цен на хлеб отметили 40% респондентов (по данным на 7 ноября), тогда как неделю назад так отвечали 36% (по данным на 31 октября). Также, по мнению опрошенных, за неделю выросли цены на молоко - 42% (39% 31 октября), на яйца - 44% (40% 31 октября), сахар - 37% (32% 31 октября), крупы и макароны - 36% (31% 31 октября).
Еще 14% респондентов в ноябре заметили рост цен на алкоголь (12% в конце октября) и электроприборы - 19% (16% в октябре).
Об увеличении стоимости бытовых услуг заявили 17% россиян против 14% неделей ранее.
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Однако на некоторые товары, по мнению опрошенных, цены выросли не так сильно, как неделю назад. В частности, в ноябре 35% опрошенных сообщили, что заметно выросли цены на медикаменты (36% в конце октября), 37% - на бензин (38% в конце октября).
Опрос "ФОМнибус" проведен 5–7 ноября, в 207 населенных пунктах, 73 субъектах РФ, среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
 
ОбществоФонд "Общественное мнение"ФОМнибусРоссия
 
 
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