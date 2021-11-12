Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211112/tsentralizatsiya-1758841060.html
Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области
Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области - РИА Новости, 12.11.2021
Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области
В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления, объединены три станции и 33 отделения... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:11
2021-11-12T20:11
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758837361_0:138:1800:1152_1920x0_80_0_0_f8a51d375bac119c2f9fd9e4381ba99b.jpg
ТВЕРЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления, объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, в единую структуру вошел Центр медицины катастроф.Централизация позволила внедрить единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечить контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.Сейчас на подстанциях области работают 117 бригад. Для кадрового обеспечения в службе скорой медпомщи активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики в службу трудоустроены 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам службы с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, где готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку и аккредитацию специалистов.Обновляется парк автомобилей службы. В сентябре этого года в муниципалитеты переданы 22 новых современных автомобиля. В прошлом году автопарк службы пополнили 50 машин, в 2019 – 17, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211109/kadry-1758285536.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758837361_552:216:1800:1152_1920x0_80_0_0_3084d016afe856fbd2a75d8990baab35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, тверская область, игорь руденя
20:11 12.11.2021
 

Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиПроцесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области
Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления, объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, в единую структуру вошел Центр медицины катастроф.
Централизация позволила внедрить единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечить контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.
"В дальнейшем развитии службы скорой медицинской помощи акцент важно делать на обновлении материально-технической базы станций, кадровом обеспечении. Результатом этой работы должно стать более оперативное реагирование на вызовы граждан, повышение качества оказания медицинской помощи", - сказал на совещании губернатор Игорь Руденя.
Сейчас на подстанциях области работают 117 бригад. Для кадрового обеспечения в службе скорой медпомщи активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики в службу трудоустроены 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам службы с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.
При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, где готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку и аккредитацию специалистов.
Обновляется парк автомобилей службы. В сентябре этого года в муниципалитеты переданы 22 новых современных автомобиля. В прошлом году автопарк службы пополнили 50 машин, в 2019 – 17, отметили в пресс-службе.
Руденя: В Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 18:01Тверская область
Руденя: в Тверской области будут готовить кадры с учетом потребностей рынка
 
Тверская областьОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс