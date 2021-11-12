https://ria.ru/20211112/tsentralizatsiya-1758841060.html

Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области

Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области - РИА Новости, 12.11.2021

Процесс централизации скорой помощи завершен в Тверской области

В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления, объединены три станции и 33 отделения... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:11

2021-11-12T20:11

2021-11-12T20:11

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 12 ноя - РИА Новости. В Тверской области завершен процесс централизации подразделений скорой медицинской помощи в единую систему управления, объединены три станции и 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, в единую структуру вошел Центр медицины катастроф.Централизация позволила внедрить единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под началом диспетчерского центра, обеспечить контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.Сейчас на подстанциях области работают 117 бригад. Для кадрового обеспечения в службе скорой медпомщи активно привлекаются будущие медики. В 2021 году после прохождения практики в службу трудоустроены 58 человек. В рамках целевого обучения будущим специалистам службы с 2022 года будет предоставляться единовременная выплата.При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи, где готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку и аккредитацию специалистов.Обновляется парк автомобилей службы. В сентябре этого года в муниципалитеты переданы 22 новых современных автомобиля. В прошлом году автопарк службы пополнили 50 машин, в 2019 – 17, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211109/kadry-1758285536.html

тверская область

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общество, тверская область, игорь руденя