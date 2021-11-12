https://ria.ru/20211112/trend-1758833062.html

Голикова оценила влияние нерабочих дней на снижение заболеваемости COVID-19

Голикова оценила влияние нерабочих дней на снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова оценила влияние нерабочих дней на снижение заболеваемости COVID-19

Важно сохранить позитивный тренд на снижение заболеваемости коронавирусом после нерабочих дней, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:30

2021-11-12T19:30

2021-11-12T19:30

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Важно сохранить позитивный тренд на снижение заболеваемости коронавирусом после нерабочих дней, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова,"Президентом были, как вы знаете, объявлены нерабочие дни в России. Они, в основном, закончились, только 5 регионов их продлили на эту неделю, и, как я уже сказала вначале, мы видим, что темпы прироста заболеваемости снизились. И это очень важно, важно сохранить этот позитивный тренд и не утратить этих достижений. Поэтому посоветовавшись с губернаторами, посоветовавшись с экспертами, различного рода экспертами, которые занимаются не только ковидом, понимая последствия этого заболевания, с которым мы живем уже почти 2 года, мы пришли к выводу, который по сути реализован в тех двух законопроектах, которые сегодня в Государственную думу внесло правительство Российской Федерации", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в РФ.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html

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общество, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии