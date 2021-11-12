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https://ria.ru/20211112/strakhovka-1758693459.html
Мужчина осмелился на смертельный трюк ради денег и поплатился
Мужчина лег под поезд ради миллионов евро, но получил условный срок - РИА Новости, 12.11.2021
Мужчина осмелился на смертельный трюк ради денег и поплатился
Жителю венгерской деревни Ньирчасзари дали условный срок и обязали выплатить крупный штраф за попытку получить страховку в размере почти 2,8 миллиона евро,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:02
2021-11-12T12:02
общество
венгрия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жителю венгерской деревни Ньирчасзари дали условный срок и обязали выплатить крупный штраф за попытку получить страховку в размере почти 2,8 миллиона евро, пишет британская Daily Mirror.В публикации говорится, что в 2014 году 54-летний Сандор Ч. добровольно лег под поезд и потерял в результате ампутации обе ноги. После инцидента его жена обратилась за выплатой, но страховые компании отказались рассчитаться, заподозрив мужчину в мошенничестве.В ноябре Центральный районный суд Пешта приговорил Сандора Ч. к двум годам лишения свободы условно и назначил выплату судебных издержек в размере почти 5,5 тысячи евро. По версии следствия, обвиняемый оформил 14 полисов страхования жизни с высокой степенью риска, а затем умышленно нанес себе тяжелые увечья.Неизвестно, сможет ли мужчина обжаловать решение суда, но он настроен доказать свою невиновность. Как заявляет сторона защиты, Сандор Ч. наступил на стекло и потерял равновесие, упав прямо под отправившийся со станции поезд. Травма лишила его возможности работать по профессии (в области тепловой энергетики) и буквально обанкротила."Я считаю это решение очень странным; естественно, это не то, чего я ожидал, я разочарован. Мне нужно довести это дело до конца, потому что это решение неправильное, и суд должен думать так же", — отметил, в свою очередь, подсудимый. По его словам, сейчас он изучает право и надеется однажды начать помогать людям, подвергшимся жестокому обращению со стороны крупных компаний.
https://ria.ru/20201022/strakhovka-1581026417.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/strakhovka-1599094416.html
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общество, венгрия
10:02 12.11.2021 (обновлено: 12:02 12.11.2021)
 
Мужчина лег под поезд ради миллионов евро, но получил условный срок

В Венгрии мужчина лег под поезд ради трех миллионов евро, но получил условный срок

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Pixabay / NickyPe
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Жителю венгерской деревни Ньирчасзари дали условный срок и обязали выплатить крупный штраф за попытку получить страховку в размере почти 2,8 миллиона евро, пишет британская Daily Mirror.
В публикации говорится, что в 2014 году 54-летний Сандор Ч. добровольно лег под поезд и потерял в результате ампутации обе ноги. После инцидента его жена обратилась за выплатой, но страховые компании отказались рассчитаться, заподозрив мужчину в мошенничестве.
В ноябре Центральный районный суд Пешта приговорил Сандора Ч. к двум годам лишения свободы условно и назначил выплату судебных издержек в размере почти 5,5 тысячи евро.
По версии следствия, обвиняемый оформил 14 полисов страхования жизни с высокой степенью риска, а затем умышленно нанес себе тяжелые увечья.
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Неизвестно, сможет ли мужчина обжаловать решение суда, но он настроен доказать свою невиновность. Как заявляет сторона защиты, Сандор Ч. наступил на стекло и потерял равновесие, упав прямо под отправившийся со станции поезд. Травма лишила его возможности работать по профессии (в области тепловой энергетики) и буквально обанкротила.
"Я считаю это решение очень странным; естественно, это не то, чего я ожидал, я разочарован. Мне нужно довести это дело до конца, потому что это решение неправильное, и суд должен думать так же", — отметил, в свою очередь, подсудимый.
По его словам, сейчас он изучает право и надеется однажды начать помогать людям, подвергшимся жестокому обращению со стороны крупных компаний.
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