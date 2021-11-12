https://ria.ru/20211112/sredstva-1758752710.html

Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение

Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение - РИА Новости, 12.11.2021

Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение

Липецкие депутаты приняли поправки в бюджет региона, согласно которым доходы и расходы областной казны увеличиваются почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:33

2021-11-12T14:33

2021-11-12T16:17

липецкая область

бюджет

деньги

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ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Липецкие депутаты приняли поправки в бюджет региона, согласно которым доходы и расходы областной казны увеличиваются почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующие изменения внесены в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов". За счет налога на прибыль в казну поступили 1,4 миллиарда рублей, однако, при этом по ряду направлений сокращены поступления из федерального бюджета, говорится в сообщении."В первую очередь, средства, которые внесены в рамках изменения бюджета, будут направлены на нужды системы здравоохранения. Основные задачи – это выплаты врачам, которые борются с распространением ковида, закупка необходимого медицинского оборудования, лекарств, тестов", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.Регион дополнительно получил из федерального центра 413 миллионов рублей на оказание медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией. Почти 50 миллионов рублей выделено на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации.За счет собственных доходов областного бюджета сфера здравоохранения также получит существенное дополнительное финансирование в размере 748 миллиона рублей. Из них на борьбу с пандемией выделено почти 240 миллионов, на лекарства для льготников – 35 миллионов, на выплаты медработникам, участвующим в вакцинации населения, – 49 миллионов, на ежемесячные выплаты стимулирующего характера для работников выездных бригад скорой помощи – 92 миллиона рублей. На укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения (приобретение оборудования, капремонт, разработку проектно-сметной документации) направят почти 80 миллионов рублей. Еще 180 миллионов пойдет на погашение просроченной кредиторской задолженности медорганизаций.Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на поддержку спортклубов и развитие детско-юношеского спорта – 11 миллионов рублей. Около 4 миллионов направлено на зарплаты тренеров областных спортивных учреждений, чтобы довести их до средней по региону.Значительные ассигнования, почти 782 миллиона рублей, выделены управлению финансов: 400 миллионов – в резервный фонд администрации области и 428 миллионов – на дотации местным бюджетам.С учетом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета в этом году составят 82,7 миллиарда рублей.Что касается средств федерального бюджета, кроме вливаний в сферу здравоохранения, 113 миллионов рублей регион получит на ремонт и строительство дорог и около 48 миллионов – на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. В то же время федеральное финансирование сокращено по таким статьям, как субсидии по ЖКХ и выплаты на первого ребенка. По этим направлениям получателей стало меньше, чем было запланировано изначально, отмечается в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211111/eksport-1758579292.html

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бюджет, деньги