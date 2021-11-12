Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211112/sredstva-1758752710.html
Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение
Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение - РИА Новости, 12.11.2021
Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение
Липецкие депутаты приняли поправки в бюджет региона, согласно которым доходы и расходы областной казны увеличиваются почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:33
2021-11-12T16:17
липецкая область
бюджет
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Липецкие депутаты приняли поправки в бюджет региона, согласно которым доходы и расходы областной казны увеличиваются почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующие изменения внесены в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов". За счет налога на прибыль в казну поступили 1,4 миллиарда рублей, однако, при этом по ряду направлений сокращены поступления из федерального бюджета, говорится в сообщении."В первую очередь, средства, которые внесены в рамках изменения бюджета, будут направлены на нужды системы здравоохранения. Основные задачи – это выплаты врачам, которые борются с распространением ковида, закупка необходимого медицинского оборудования, лекарств, тестов", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.Регион дополнительно получил из федерального центра 413 миллионов рублей на оказание медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией. Почти 50 миллионов рублей выделено на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации.За счет собственных доходов областного бюджета сфера здравоохранения также получит существенное дополнительное финансирование в размере 748 миллиона рублей. Из них на борьбу с пандемией выделено почти 240 миллионов, на лекарства для льготников – 35 миллионов, на выплаты медработникам, участвующим в вакцинации населения, – 49 миллионов, на ежемесячные выплаты стимулирующего характера для работников выездных бригад скорой помощи – 92 миллиона рублей. На укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения (приобретение оборудования, капремонт, разработку проектно-сметной документации) направят почти 80 миллионов рублей. Еще 180 миллионов пойдет на погашение просроченной кредиторской задолженности медорганизаций.Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на поддержку спортклубов и развитие детско-юношеского спорта – 11 миллионов рублей. Около 4 миллионов направлено на зарплаты тренеров областных спортивных учреждений, чтобы довести их до средней по региону.Значительные ассигнования, почти 782 миллиона рублей, выделены управлению финансов: 400 миллионов – в резервный фонд администрации области и 428 миллионов – на дотации местным бюджетам.С учетом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета в этом году составят 82,7 миллиарда рублей.Что касается средств федерального бюджета, кроме вливаний в сферу здравоохранения, 113 миллионов рублей регион получит на ремонт и строительство дорог и около 48 миллионов – на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. В то же время федеральное финансирование сокращено по таким статьям, как субсидии по ЖКХ и выплаты на первого ребенка. По этим направлениям получателей стало меньше, чем было запланировано изначально, отмечается в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20211111/eksport-1758579292.html
https://ria.ru/20211111/yaytsa-1758576929.html
https://ria.ru/20211110/khranilische-1758381992.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бюджет, деньги
14:33 12.11.2021 (обновлено: 16:17 12.11.2021)
 

Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Липецкие депутаты приняли поправки в бюджет региона, согласно которым доходы и расходы областной казны увеличиваются почти на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующие изменения внесены в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов". За счет налога на прибыль в казну поступили 1,4 миллиарда рублей, однако, при этом по ряду направлений сокращены поступления из федерального бюджета, говорится в сообщении.
В цехе розлива подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:53Липецкая область
Липецкая область вышла в лидеры по экспорту растительного масла
"В первую очередь, средства, которые внесены в рамках изменения бюджета, будут направлены на нужды системы здравоохранения. Основные задачи – это выплаты врачам, которые борются с распространением ковида, закупка необходимого медицинского оборудования, лекарств, тестов", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.
Регион дополнительно получил из федерального центра 413 миллионов рублей на оказание медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией. Почти 50 миллионов рублей выделено на выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации.
За счет собственных доходов областного бюджета сфера здравоохранения также получит существенное дополнительное финансирование в размере 748 миллиона рублей. Из них на борьбу с пандемией выделено почти 240 миллионов, на лекарства для льготников – 35 миллионов, на выплаты медработникам, участвующим в вакцинации населения, – 49 миллионов, на ежемесячные выплаты стимулирующего характера для работников выездных бригад скорой помощи – 92 миллиона рублей. На укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения (приобретение оборудования, капремонт, разработку проектно-сметной документации) направят почти 80 миллионов рублей. Еще 180 миллионов пойдет на погашение просроченной кредиторской задолженности медорганизаций.
Цех сортировки и упаковки яиц на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:45Липецкая область
Производство яиц в Липецкой области может составить 800 миллионов штук
Также в бюджете предусмотрены дополнительные средства на поддержку спортклубов и развитие детско-юношеского спорта – 11 миллионов рублей. Около 4 миллионов направлено на зарплаты тренеров областных спортивных учреждений, чтобы довести их до средней по региону.
Значительные ассигнования, почти 782 миллиона рублей, выделены управлению финансов: 400 миллионов – в резервный фонд администрации области и 428 миллионов – на дотации местным бюджетам.
С учетом внесенных изменений доходы и расходы областного бюджета в этом году составят 82,7 миллиарда рублей.
Что касается средств федерального бюджета, кроме вливаний в сферу здравоохранения, 113 миллионов рублей регион получит на ремонт и строительство дорог и около 48 миллионов – на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. В то же время федеральное финансирование сокращено по таким статьям, как субсидии по ЖКХ и выплаты на первого ребенка. По этим направлениям получателей стало меньше, чем было запланировано изначально, отмечается в сообщении пресс-службы.
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:58Липецкая область
В Липецкой области открыли крупное хранилище для яблок
 
Липецкая областьБюджетДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
Лента новостейМолния
Турки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту