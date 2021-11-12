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"Спутник V" белорусского производства пообещали выпустить в оборот летом
"Спутник V" белорусского производства пообещали выпустить в оборот летом - РИА Новости, 12.11.2021
"Спутник V" белорусского производства пообещали выпустить в оборот летом
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что вакцина "Спутник V", произведенная в республике по полному циклу, поступит в гражданский оборот летом 2022 года, РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:38
2021-11-12T11:24
белоруссия
вакцина "спутник v"
в мире
коронавирус covid-19
роман головченко
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что вакцина "Спутник V", произведенная в республике по полному циклу, поступит в гражданский оборот летом 2022 года, объем выпуска составит около 10 миллионов доз в год.Как сообщило на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", Головченко посетил в пятницу предприятие "Белмедпрепараты", где ознакомился с реализацией инвестиционного проекта организации полного цикла фармацевтического производства российской вакцины "Спутник V" на территории Белоруссии."К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках. Общий объем производства составит порядка 10 миллионов доз в год. Из них 4 миллиона рассчитано для внутреннего рынка. Остальной объем планируется поставлять на экспорт", - приводит слова Головченко издание.По словам премьера, "проект реализуется быстрыми темпами". "Это единственное такое предприятие будет на территории СНГ с таким уровнем комплектации оборудования и технологиями. Это биотехнологическое производство. Как задача была поставлена, так она и выполняется. Сейчас завершается монтаж оборудования. Практически все оно поступило", - сказал он.Премьер-министр сообщил, что в декабре будет заложена первая валидационная серия - 10% от годового производства. "Она будет заложена на хранение, проверена ее стабильность и устойчивость. Далее следует процедура регистрации", - сказал Головченко.В середине октября глава минздрава республики Дмитрий Пиневич говорил, что выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по полному циклу планируется начать на производственных площадях компании "Белмедпрепараты" в Белоруссии к концу 2021 года.Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу.
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белоруссия, вакцина "спутник v", в мире, коронавирус covid-19, роман головченко
10:38 12.11.2021 (обновлено: 11:24 12.11.2021)
 
"Спутник V" белорусского производства пообещали выпустить в оборот летом

Премьер Белоруссии Головченко: сделанный у нас "Спутник V" поступит в оборот летом

© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в процедурном кабинете в Минске
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в процедурном кабинете в Минске
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что вакцина "Спутник V", произведенная в республике по полному циклу, поступит в гражданский оборот летом 2022 года, объем выпуска составит около 10 миллионов доз в год.
Как сообщило на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня", Головченко посетил в пятницу предприятие "Белмедпрепараты", где ознакомился с реализацией инвестиционного проекта организации полного цикла фармацевтического производства российской вакцины "Спутник V" на территории Белоруссии.
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"К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках. Общий объем производства составит порядка 10 миллионов доз в год. Из них 4 миллиона рассчитано для внутреннего рынка. Остальной объем планируется поставлять на экспорт", - приводит слова Головченко издание.
По словам премьера, "проект реализуется быстрыми темпами". "Это единственное такое предприятие будет на территории СНГ с таким уровнем комплектации оборудования и технологиями. Это биотехнологическое производство. Как задача была поставлена, так она и выполняется. Сейчас завершается монтаж оборудования. Практически все оно поступило", - сказал он.
Премьер-министр сообщил, что в декабре будет заложена первая валидационная серия - 10% от годового производства. "Она будет заложена на хранение, проверена ее стабильность и устойчивость. Далее следует процедура регистрации", - сказал Головченко.
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В середине октября глава минздрава республики Дмитрий Пиневич говорил, что выпуск российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по полному циклу планируется начать на производственных площадях компании "Белмедпрепараты" в Белоруссии к концу 2021 года.
Ранее на базе белорусского предприятия "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V", а 14 апреля минздрав сообщил, что одобрил его применение на территории Белоруссии. Планируется, что объем выпускаемой вакцины составит до 500 тысяч доз ежемесячно. В Белоруссии "Спутник V" пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в республике по полному циклу.
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БелоруссияВакцина "Спутник V"В миреКоронавирус COVID-19Роман Головченко
 
 
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