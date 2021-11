https://ria.ru/20211112/spros-1758748066.html

Итоги ICF- несмотря на пандемию, спрос на продукцию из КНР растет

2021-11-12T14:08

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Выставка потребительских товаров International Commodity Fair (ICF) в ЦВК "Экспоцентр" продемонстрировала, что, несмотря на проблемы в мировой экономике, связанные с пандемией коронавируса, спрос в России на продукцию из КНР растёт.Как говорится в сообщении Мессе Франкфурт рус. (соорганизатор выставки), многие китайские компании намерены выстраивать с представителями российского бизнеса долгосрочные отношения, включая и перспективу локализации производств на территории РФ. Но прежде всего, рассматривается стратегическое партнерство, поскольку спрос на продукция китайских брендов в России растёт.Выступая в рамках деловой программы Бренд-Зоны на конференции "Тренды рынка потребительских товаров", полномочный министр Посольства Китая в России Ли Цзинъюань обнародовал, что объем российско-китайской торговли за первые три квартала 2021 года достиг 102,53 миллиарда долларов – это на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Впервые за историю торговых отношений между Россией и Китаем оборот преодолел отметку в 100 миллиардов долларов. Примечательно, что прорыв произошел в период ограничений и пандемии. Обороты двусторонней торговли электромеханической продукцией тоже выросли – на 40,41%, достигнув 29,3 миллиарда долларов.В ходе конференции с докладами о рыночной ситуации выступили представители брендовых компаний, включая директора по связям с госорганами "AliExpressРоссия" Сергея Лебедева. Аналитику по рынку представили профильные эксперты от Honor Technology Co., Ltd., российской дочерней компании Galanz, российской дочерней компании ZTE("ЗТИ – Связьтехнологии") и другие спикеры. Всего в мероприятии приняли участие свыше 70 китайских производителей бытовой техники и потребительской электроники, в том числе Haier, Hisense, Midea, Galanz, Gree, TCL, Vatti, Jimmy, Skyworth и др.Позиции китайских экспортеров усиливаютсяКак показывает статистика, пандемия не ударила по китайскому экспорту бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов в Россию. В частности, экспорт бытовой техники из Китая в Россию составил 2,41 миллиарда долларов, показав рост на 53,2%; экспорт бытовой электроники – 575 миллионов долларов при динамике на 11,5%; экспорт мобильных телефонов – 2,64 миллиарда долларов, прибавив 21,6%.Избежать падения оборота в условиях эпидемиологических ограничений, по словам руководителя отдела маркетинга Midea Дарьи Толстовой, брендам удается за счёт гибкости бизнес-процессов. "Онлайн для нас, как и для многих компаний, является стратегическим направлением. Так было и до пандемии. Но, конечно, последние ограничения ритейла ускорили рост доли онлайн-продаж, а вместе с этим вырос и оборот компании в онлайн-каналах". Эксперт считает, что позиции китайских производителей на российском рынке с каждым годом усиливаются потому, что бизнес готов предложить потребителю качественный товар по доступной цене, который экономит время и затраты на энергоснабжение", - цитирует источник представителя Midea.Эту же тенденцию отмечает глава представительства Galanz Russia (Guangdong Galanz Enterprise Group Co., Ltd) Станислав Пугачев. "Люди покупают новые бытовые приборы не только по необходимости, но и когда хотят иметь под рукой улучшенные версии, современные модели. Сегодня в тренде системы энергосбережения в бытовой технике, и мы следуем запросам потребителей", - сказал он.По информации Пугачева, Galanz увеличила продажи бытовой техники в различных категориях, а рост продаж на рынке бытовой техники в 2021 году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. И, если суммарные экспортные продажи на рынок России в прошлом году составили около миллиона СВЧ-печей, то по итогам этого года бренд прогнозирует увеличение объема.Прирост в поставках на потребительском рынке России наблюдается в отношении кондиционеров, пылесосов, холодильников. В частности, компания Haier инвестировала в строительство заводов по производству бытовой техники в Республике Татарстан.При этом спрос в России на большую и малую бытовую технику вырос по сравнению с прошлым годом на 18% и 20%, а на компьютерную технику на 7%. Об этом в своем выступлении на конференции рассказала заместитель директора департамента исследований промышленных товаров компании GFK Наталья Моржова.Организаторами мероприятия, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией, СНГ, Азией и другими странами, являются Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Торговая Палата по импорту и экспорту машинно-технической и электронной продукции Китая, Китайский комитет содействия международной торговле, а также компании Zhejiang Broad International Convention & Exhibition Co., Ltd. и Messe Frankfurt. При участии Торгово-промышленной палаты РФ.

