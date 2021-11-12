Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211112/spros-1758748066.html
Итоги ICF- несмотря на пандемию, спрос на продукцию из КНР растет
Итоги ICF- несмотря на пандемию, спрос на продукцию из КНР растет - РИА Новости, 12.11.2021
Итоги ICF- несмотря на пандемию, спрос на продукцию из КНР растет
Выставка потребительских товаров International Commodity Fair (ICF) в ЦВК "Экспоцентр" продемонстрировала, что, несмотря на проблемы в мировой экономике,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:08
2021-11-12T14:08
россия-китай: главное
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752651602_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1a6ca9c7727e1e8dc121ac80f95bdb3.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Выставка потребительских товаров International Commodity Fair (ICF) в ЦВК "Экспоцентр" продемонстрировала, что, несмотря на проблемы в мировой экономике, связанные с пандемией коронавируса, спрос в России на продукцию из КНР растёт.Как говорится в сообщении Мессе Франкфурт рус. (соорганизатор выставки), многие китайские компании намерены выстраивать с представителями российского бизнеса долгосрочные отношения, включая и перспективу локализации производств на территории РФ. Но прежде всего, рассматривается стратегическое партнерство, поскольку спрос на продукция китайских брендов в России растёт.Выступая в рамках деловой программы Бренд-Зоны на конференции "Тренды рынка потребительских товаров", полномочный министр Посольства Китая в России Ли Цзинъюань обнародовал, что объем российско-китайской торговли за первые три квартала 2021 года достиг 102,53 миллиарда долларов – это на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Впервые за историю торговых отношений между Россией и Китаем оборот преодолел отметку в 100 миллиардов долларов. Примечательно, что прорыв произошел в период ограничений и пандемии. Обороты двусторонней торговли электромеханической продукцией тоже выросли – на 40,41%, достигнув 29,3 миллиарда долларов.В ходе конференции с докладами о рыночной ситуации выступили представители брендовых компаний, включая директора по связям с госорганами "AliExpressРоссия" Сергея Лебедева. Аналитику по рынку представили профильные эксперты от Honor Technology Co., Ltd., российской дочерней компании Galanz, российской дочерней компании ZTE("ЗТИ – Связьтехнологии") и другие спикеры. Всего в мероприятии приняли участие свыше 70 китайских производителей бытовой техники и потребительской электроники, в том числе Haier, Hisense, Midea, Galanz, Gree, TCL, Vatti, Jimmy, Skyworth и др.Позиции китайских экспортеров усиливаютсяКак показывает статистика, пандемия не ударила по китайскому экспорту бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов в Россию. В частности, экспорт бытовой техники из Китая в Россию составил 2,41 миллиарда долларов, показав рост на 53,2%; экспорт бытовой электроники – 575 миллионов долларов при динамике на 11,5%; экспорт мобильных телефонов – 2,64 миллиарда долларов, прибавив 21,6%.Избежать падения оборота в условиях эпидемиологических ограничений, по словам руководителя отдела маркетинга Midea Дарьи Толстовой, брендам удается за счёт гибкости бизнес-процессов. "Онлайн для нас, как и для многих компаний, является стратегическим направлением. Так было и до пандемии. Но, конечно, последние ограничения ритейла ускорили рост доли онлайн-продаж, а вместе с этим вырос и оборот компании в онлайн-каналах". Эксперт считает, что позиции китайских производителей на российском рынке с каждым годом усиливаются потому, что бизнес готов предложить потребителю качественный товар по доступной цене, который экономит время и затраты на энергоснабжение", - цитирует источник представителя Midea.Эту же тенденцию отмечает глава представительства Galanz Russia (Guangdong Galanz Enterprise Group Co., Ltd) Станислав Пугачев. "Люди покупают новые бытовые приборы не только по необходимости, но и когда хотят иметь под рукой улучшенные версии, современные модели. Сегодня в тренде системы энергосбережения в бытовой технике, и мы следуем запросам потребителей", - сказал он.По информации Пугачева, Galanz увеличила продажи бытовой техники в различных категориях, а рост продаж на рынке бытовой техники в 2021 году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. И, если суммарные экспортные продажи на рынок России в прошлом году составили около миллиона СВЧ-печей, то по итогам этого года бренд прогнозирует увеличение объема.Прирост в поставках на потребительском рынке России наблюдается в отношении кондиционеров, пылесосов, холодильников. В частности, компания Haier инвестировала в строительство заводов по производству бытовой техники в Республике Татарстан.При этом спрос в России на большую и малую бытовую технику вырос по сравнению с прошлым годом на 18% и 20%, а на компьютерную технику на 7%. Об этом в своем выступлении на конференции рассказала заместитель директора департамента исследований промышленных товаров компании GFK Наталья Моржова.Организаторами мероприятия, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией, СНГ, Азией и другими странами, являются Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Торговая Палата по импорту и экспорту машинно-технической и электронной продукции Китая, Китайский комитет содействия международной торговле, а также компании Zhejiang Broad International Convention &amp; Exhibition Co., Ltd. и Messe Frankfurt. При участии Торгово-промышленной палаты РФ.
https://ria.ru/20211111/liberalizatsiya-1758545916.html
https://ria.ru/20211108/torgovlya-1758055244.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752651602_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_c9c51bbcfecffdedb06e1e4e7e675d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, россия
14:08 12.11.2021
 

Итоги ICF- несмотря на пандемию, спрос на продукцию из КНР растет

© Фото : Пресс-служба выставки International Commodity FairВ Москве пройдет международная выставка потребительских товаров ICF 2021
В Москве пройдет международная выставка потребительских товаров ICF 2021 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Пресс-служба выставки International Commodity Fair
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Выставка потребительских товаров International Commodity Fair (ICF) в ЦВК "Экспоцентр" продемонстрировала, что, несмотря на проблемы в мировой экономике, связанные с пандемией коронавируса, спрос в России на продукцию из КНР растёт.
Как говорится в сообщении Мессе Франкфурт рус. (соорганизатор выставки), многие китайские компании намерены выстраивать с представителями российского бизнеса долгосрочные отношения, включая и перспективу локализации производств на территории РФ. Но прежде всего, рассматривается стратегическое партнерство, поскольку спрос на продукция китайских брендов в России растёт.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 12:36Россия-Китай: Главное
Глава КНР призвал страны АТЭС продвигать либерализацию в сфере торговли
Выступая в рамках деловой программы Бренд-Зоны на конференции "Тренды рынка потребительских товаров", полномочный министр Посольства Китая в России Ли Цзинъюань обнародовал, что объем российско-китайской торговли за первые три квартала 2021 года достиг 102,53 миллиарда долларов – это на 29,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Впервые за историю торговых отношений между Россией и Китаем оборот преодолел отметку в 100 миллиардов долларов. Примечательно, что прорыв произошел в период ограничений и пандемии. Обороты двусторонней торговли электромеханической продукцией тоже выросли – на 40,41%, достигнув 29,3 миллиарда долларов.
В ходе конференции с докладами о рыночной ситуации выступили представители брендовых компаний, включая директора по связям с госорганами "AliExpressРоссия" Сергея Лебедева. Аналитику по рынку представили профильные эксперты от Honor Technology Co., Ltd., российской дочерней компании Galanz, российской дочерней компании ZTE("ЗТИ – Связьтехнологии") и другие спикеры. Всего в мероприятии приняли участие свыше 70 китайских производителей бытовой техники и потребительской электроники, в том числе Haier, Hisense, Midea, Galanz, Gree, TCL, Vatti, Jimmy, Skyworth и др.

Позиции китайских экспортеров усиливаются

Как показывает статистика, пандемия не ударила по китайскому экспорту бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов в Россию. В частности, экспорт бытовой техники из Китая в Россию составил 2,41 миллиарда долларов, показав рост на 53,2%; экспорт бытовой электроники – 575 миллионов долларов при динамике на 11,5%; экспорт мобильных телефонов – 2,64 миллиарда долларов, прибавив 21,6%.
"Россия - ключевой зарубежный рынок для HONOR. С 2015 года мы уверенно наращивали здесь свою долю на рынке смартфонов, став в 2018 году его лидером. С 2019 года мы активно вышли и на высококонкурентный рынок ноутбуков, и другие смежные рынки умных устройств, предлагая потребителям целую умную экосистему. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что HONOR - один из самых известных и любимых россиянами брендов умных устройств. Мы продолжим использовать подход, совмещающий локальность и глобальность, в том числе в продажах, партнерствах, работе с персоналом для дальнейшей успешной интеграции в России", - приводится в сообщении мнение президента HONORв России, странах СНГ и Турции Тони Рана.
Избежать падения оборота в условиях эпидемиологических ограничений, по словам руководителя отдела маркетинга Midea Дарьи Толстовой, брендам удается за счёт гибкости бизнес-процессов. "Онлайн для нас, как и для многих компаний, является стратегическим направлением. Так было и до пандемии. Но, конечно, последние ограничения ритейла ускорили рост доли онлайн-продаж, а вместе с этим вырос и оборот компании в онлайн-каналах". Эксперт считает, что позиции китайских производителей на российском рынке с каждым годом усиливаются потому, что бизнес готов предложить потребителю качественный товар по доступной цене, который экономит время и затраты на энергоснабжение", - цитирует источник представителя Midea.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 13:52Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли Китая в январе-октябре вырос на 22,2%
Эту же тенденцию отмечает глава представительства Galanz Russia (Guangdong Galanz Enterprise Group Co., Ltd) Станислав Пугачев. "Люди покупают новые бытовые приборы не только по необходимости, но и когда хотят иметь под рукой улучшенные версии, современные модели. Сегодня в тренде системы энергосбережения в бытовой технике, и мы следуем запросам потребителей", - сказал он.
По информации Пугачева, Galanz увеличила продажи бытовой техники в различных категориях, а рост продаж на рынке бытовой техники в 2021 году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. И, если суммарные экспортные продажи на рынок России в прошлом году составили около миллиона СВЧ-печей, то по итогам этого года бренд прогнозирует увеличение объема.
Прирост в поставках на потребительском рынке России наблюдается в отношении кондиционеров, пылесосов, холодильников. В частности, компания Haier инвестировала в строительство заводов по производству бытовой техники в Республике Татарстан.
При этом спрос в России на большую и малую бытовую технику вырос по сравнению с прошлым годом на 18% и 20%, а на компьютерную технику на 7%. Об этом в своем выступлении на конференции рассказала заместитель директора департамента исследований промышленных товаров компании GFK Наталья Моржова.
"Мы планируем повышать лояльность россиян к китайской бытовой технике и эффективно заполнять долю рынка европейских и американских товаров высокого класса в России", – подчеркнул в выступлении в рамках деловой программы министр Ли Цзиньюань.
Организаторами мероприятия, направленного на развитие торгово-экономического сотрудничества между Россией, СНГ, Азией и другими странами, являются Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Торговая Палата по импорту и экспорту машинно-технической и электронной продукции Китая, Китайский комитет содействия международной торговле, а также компании Zhejiang Broad International Convention & Exhibition Co., Ltd. и Messe Frankfurt. При участии Торгово-промышленной палаты РФ.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
01:17Финансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту
Лента новостейМолния
Турки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни СпирсФинансист рассказал, в какие дни и часы лучше покупать валюту