https://ria.ru/20211112/spasatel-1758567239.html

Казак-спортсмен спасает жизни отдыхающих на Черном море

Казак-спортсмен спасает жизни отдыхающих на Черном море - РИА Новости, 12.11.2021

Казак-спортсмен спасает жизни отдыхающих на Черном море

Члены казачьих обществ не только активно принимают участие в спасательных операциях в качестве волонтеров, но и посвящают свои жизни непростым и опасным... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:00

2021-11-12T10:00

2021-11-12T10:00

российское казачество

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российское казачество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Члены казачьих обществ не только активно принимают участие в спасательных операциях в качестве волонтеров, но и посвящают свои жизни непростым и опасным профессиям, связанным с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф, первыми приходят на помощь людям, рискуя собственной жизнью.Такой путь выбрал и Виктор Скорый – сотрудник МЧС города Сочи и член Адлерского районного казачьего общества. За 11 лет службы он научился многому: спасать людей в горах, в море, во время серьезных ДТП, распиливать автомобили, вместе с сотрудниками полиции участвовать в захвате преступников, физически помогать врачам скорой помощи. За свои труды он был удостоен медали "За службу Родине", однако награды для него не главное."В этом году по сравнению с прошлым увеличилось количество происшествий. Возможно, за время изоляции люди расслабились и несколько утратили чувство самосохранения. Происшествий стало не в два-три, а раз в десять больше! Недавно даже мигалка на машине сгорела из-за частого использования – не выдержала", – цитирует Виктора пресс-служба ВсКО.С учетом того, что Скорый живет и работает на Черноморском побережье, где в сезон достаточно много отдыхающих, его профессионализм особенно востребован. Например, в Сочи нередко туристы по неосторожности попадают в шторм.По словам Виктора, однажды в городе разыгрался нешуточный шторм – до шести баллов. Пока двое спасателей вытаскивали утопающего, стихия еще больше разбушевалась, и всех троих унесло в море. Однако им удалось ухватиться за буек и вызвать подкрепление МЧС. К пострадавшим поспешил Виктор, которого, кстати, считают лучшим в своей среде пловцом. В гидрокостюме, обмотанный веревкой, он мигом доплыл до людей и вытащил их на берег.Но на этом история не закончилась: не успели спасатели перевести дух, как оказалось, что поблизости женщину с дочкой сильной волной смыло в пучину. Опасность представляла не только стихия, но и находившаяся в воде арматура. Виктор улучил момент во время поднятия волны и прыгнул в воду с веревкой и кругом. К счастью, все закончилось благополучно – спасатель вытянул пострадавших, миновав угрозу.Хорошая физическая форма нужна Виктору не только на профессиональном поприще, но и на казачьей службе, так как параллельно он занимает должность заместителя атамана Адлерского районного общества по военно-патриотическому воспитанию. Скорый с детства занимается спортом и своим примером мотивирует молодежь.В свободное от работы время Виктор работает тренером айкидо. Его основные ученики – казаки и их дети. Также он планирует подготовить программу для казачат из школ Адлерского района, в рамках которой расскажет детям о работе сотрудников МЧС.

https://ria.ru/20211016/torf-1754871857.html

сочи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российское казачество