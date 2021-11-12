https://ria.ru/20211112/sotskarta-1758769600.html

Привитым москвичам объяснили, что делать в случае блокировки соцкарты

Привитым москвичам объяснили, что делать в случае блокировки соцкарты - РИА Новости, 12.11.2021

Привитым москвичам объяснили, что делать в случае блокировки соцкарты

Вакцинированные москвичи старше 60 лет, которым ошибочно заблокировали социальную карту, могут подать заявление с помощью специальной онлайн-формы на сайте мэра РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:38

2021-11-12T15:38

2021-11-12T15:38

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вакцинированные москвичи старше 60 лет, которым ошибочно заблокировали социальную карту, могут подать заявление с помощью специальной онлайн-формы на сайте мэра столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.С 8 ноября Москва вернулась к обычной жизни после периода нерабочих дней. При этом с этого дня приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан в связи с соблюдением ими домашнего режима. Блокировка социальных карт не касается привившихся от коронавируса или переболевших им в течение последних 6 месяцев. При этом, когда человек получит хотя бы первый компонент вакцины, его карту разблокируют."Москвичи старше 60 лет или имеющие хронические заболевания, которые сделали прививку или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, но их социальная карта была заблокирована, могут направить заявление с помощью специальной онлайн-формы на портале mos.ru. Ее можно найти в разделе "Услуги" - "Социальная поддержка" - "Карты москвича и документы, дающие право на льготы"", - рассказали в пресс-службе.Специальный раздел с инструкцией и онлайн-формой на сайте mos.ru называется "Как проверить сведения о причине блокировки социальной карты".Для заполнения электронной заявки на mos.ru необходимо иметь стандартную или полную учетную запись. Чтобы воспользоваться услугой, понадобится указать ФИО, дату рождения, контактные данные, полис ОМС, данные документа, удостоверяющего личность, серию и номер социальной карты, а также иную информацию, необходимую для проверки предоставленных сведений."Если по результатам проверки в городских и федеральных информационных системах сведения о перенесенной болезни или вакцинации будут подтверждены, транспортное приложение социальной карты будет разблокировано", - говорится на сайте.В пресс-службе подчеркнули, что блокировка и разблокировка социальной карты производится только на основании сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, которые содержатся в медицинских городских и государственных информационных системах – ЕМИАС или ЕГИСЗ.

https://ria.ru/20211112/moloko-1758766382.html

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии