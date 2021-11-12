Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

"Он смело, очень по-доброму и невероятно точно высмеивал все пороки нынешнего общества. Его монологи – это классика юмора. Он никогда не боялся высказываться на злободневные темы, критиковать и высмеивать тех, о ком обычно боятся даже заикнуться. Он останется в памяти миллионов граждан, а его творчество будет жить и радовать нас ещё долгие десятилетия. Таких артистов обычно провожают аплодисментами", - сказал РИА Новости Миронов.