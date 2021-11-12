Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Миронов: Коклюшкин точно, смело и по-доброму высмеивал все пороки нынешнего общества
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который, по его словам, точно, смело и по-доброму высмеивал все пороки нынешнего общества, монологи Коклюшкина стали классикой юмора,
"Он смело, очень по-доброму и невероятно точно высмеивал все пороки нынешнего общества. Его монологи – это классика юмора. Он никогда не боялся высказываться на злободневные темы, критиковать и высмеивать тех, о ком обычно боятся даже заикнуться. Он останется в памяти миллионов граждан, а его творчество будет жить и радовать нас ещё долгие десятилетия. Таких артистов обычно провожают аплодисментами", - сказал РИА Новости Миронов.
Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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