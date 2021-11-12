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Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина - РИА Новости, 12.11.2021
Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который, по его словам,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:56
2021-11-12T15:56
общество
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
виктор коклюшкин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который, по его словам, точно, смело и по-доброму высмеивал все пороки нынешнего общества, монологи Коклюшкина стали классикой юмора,Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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общество, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду", виктор коклюшкин
15:56 12.11.2021
 
Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

Миронов: Коклюшкин точно, смело и по-доброму высмеивал все пороки нынешнего общества

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который, по его словам, точно, смело и по-доброму высмеивал все пороки нынешнего общества, монологи Коклюшкина стали классикой юмора,
"Он смело, очень по-доброму и невероятно точно высмеивал все пороки нынешнего общества. Его монологи – это классика юмора. Он никогда не боялся высказываться на злободневные темы, критиковать и высмеивать тех, о ком обычно боятся даже заикнуться. Он останется в памяти миллионов граждан, а его творчество будет жить и радовать нас ещё долгие десятилетия. Таких артистов обычно провожают аплодисментами", - сказал РИА Новости Миронов.
Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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ОбществоСергей МироновРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Виктор Коклюшкин
 
 
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