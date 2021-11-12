https://ria.ru/20211112/snegopad-1758741571.html

Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог

Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог - РИА Новости, 12.11.2021

Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог

Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье в очистке дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:42

2021-11-12T13:42

2021-11-12T13:42

новости подмосковья

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье в очистке дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.По его словам, все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега.По данным ведомства, все дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тысяч единиц спецтехники и свыше 14,4 тысячи дворников.

https://ria.ru/20211111/fobos-1758519106.html

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