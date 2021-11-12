Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПорядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье в очистке дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Минувшей ночью и утром обработано свыше 11,2 тысячи км дорог, на линии работает порядка 350 единиц спецтехники. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляется контроль изменения погодных условий и оперативное взаимодействие с экстренными службами",- цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
По его словам, все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега.
По данным ведомства, все дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тысяч единиц спецтехники и свыше 14,4 тысячи дворников.
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