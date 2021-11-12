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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211112/snegopad-1758741571.html
Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог
Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог - РИА Новости, 12.11.2021
Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог
Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье в очистке дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:42
2021-11-12T13:42
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье в очистке дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.По его словам, все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега.По данным ведомства, все дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тысяч единиц спецтехники и свыше 14,4 тысячи дворников.
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общество, московская область (подмосковье)
13:42 12.11.2021
 

Около 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПорядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог
Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье для очистки дорог - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Порядка 350 единиц спецтехники задействовали в Подмосковье в очистке дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Минувшей ночью и утром обработано свыше 11,2 тысячи км дорог, на линии работает порядка 350 единиц спецтехники. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляется контроль изменения погодных условий и оперативное взаимодействие с экстренными службами",- цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.
По его словам, все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега.
По данным ведомства, все дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тысяч единиц спецтехники и свыше 14,4 тысячи дворников.
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