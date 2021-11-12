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Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова

Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова - РИА Новости, 12.11.2021

Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова

Медики в России работают с большим напряжением, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:07

2021-11-12T19:07

2021-11-12T19:33

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Медики в России работают с большим напряжением, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы хотела обратить внимание на серьезное напряжение, с которым работает медицинская сеть, с которым работают врачи, иной медицинский персонал", - сказала Голикова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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