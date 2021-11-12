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Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова
Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова - РИА Новости, 12.11.2021
Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова
Медики в России работают с большим напряжением, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:07
2021-11-12T19:07
2021-11-12T19:33
общество
россия
распространение коронавируса
татьяна голикова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Медики в России работают с большим напряжением, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Я бы хотела обратить внимание на серьезное напряжение, с которым работает медицинская сеть, с которым работают врачи, иной медицинский персонал", - сказала Голикова.
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19:07 12.11.2021 (обновлено: 19:33 12.11.2021)
Медики в России работают с большим напряжением, заявила Голикова
Голикова: медики в России работают с большим напряжением