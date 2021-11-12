https://ria.ru/20211112/siriya-1758817760.html

Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией

Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 12.11.2021

Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность визитами иностранных делегаций в Дамаск и предостерег американских союзников от попыток нормализовать... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:28

2021-11-12T18:28

2021-11-12T18:28

война в сирии

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дамаск (город)

сирия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность визитами иностранных делегаций в Дамаск и предостерег американских союзников от попыток нормализовать отношения с сирийскими властями."Мы обеспокоены теми сигналами, которые посылают эти визиты и встречи. Я просто бы призвал всех наших партнеров помнить о тех преступлениях, которые совершил и продолжает совершать режим Асада. Мы не поддерживаем нормализацию. Мы призываем наших друзей и партнеров учитывать те сигналы, которые они посылают", - сказал он.

https://ria.ru/20210324/siriya-1602504266.html

сша

дамаск (город)

сирия

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в мире, сша, дамаск (город), сирия, энтони блинкен