https://ria.ru/20211112/siriya-1758817760.html
Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией
Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 12.11.2021
Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность визитами иностранных делегаций в Дамаск и предостерег американских союзников от попыток нормализовать... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:28
2021-11-12T18:28
2021-11-12T18:28
война в сирии
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сша
дамаск (город)
сирия
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность визитами иностранных делегаций в Дамаск и предостерег американских союзников от попыток нормализовать отношения с сирийскими властями."Мы обеспокоены теми сигналами, которые посылают эти визиты и встречи. Я просто бы призвал всех наших партнеров помнить о тех преступлениях, которые совершил и продолжает совершать режим Асада. Мы не поддерживаем нормализацию. Мы призываем наших друзей и партнеров учитывать те сигналы, которые они посылают", - сказал он.
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в мире, сша, дамаск (город), сирия, энтони блинкен
Блинкен предостерег союзников США от нормализации отношений с Сирией
Блинкен выразил обеспокоенность визитами иностранных делегаций в Дамаск