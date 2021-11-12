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Двоих граждан Литвы осудили за шпионаж в пользу России
Двоих граждан Литвы осудили за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 12.11.2021
Двоих граждан Литвы осудили за шпионаж в пользу России
Клайпедский окружной суд Литвы объявил приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Литвы, обвинявшихся в шпионаже в пользу России, один из них... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:32
2021-11-12T17:32
в мире
литва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
клайпеда
россия
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ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости. Клайпедский окружной суд Литвы объявил приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Литвы, обвинявшихся в шпионаже в пользу России, один из них приговорен к четырем годам лишения свободы, другой - к году и шести месяцам, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу суда. Агентство отмечает, что сам процесс и слушания проходили в закрытом формате."Клайпедский окружной суд закрыл уголовное дело, по которому двое граждан Литвы были обвинены в шпионаже в пользу России. А. Г., не признавший вину, приговорен к четырем годам лишения свободы, М. Т., который признал себя виновным и раскаялся в совершенном преступлении, приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы", - приводит Sputnik сообщение пресс-службы суда.Как добавляет агентство, судя по инициалам, речь идет о Алексее Грейчюсе и Миндаугасе Туникайтисе, которые ранее проходили о делу о "шпионаже в пользу России". В решении суда утверждается, что оба мужчины были обвинены в сотрудничестве с ФСБ, а также стремлении повлиять на социальные и политические процессы в республике, выполняя задачи по сбору в Литве информации, интересной для российской разведки."Подсудимые не знали друг друга, но были связаны с одним и тем же агентом ФСБ в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение", - говорится в сообщении пресс-службы суда.По данным Sputnik, утверждается, что А. Г., действуя вместе с "представителем разведки РФ", почти четыре года "организовывал мероприятия, полностью или частично финансируемые офицером разведки РФ, фотографировал или снимал события и участников, собирал информацию, относящуюся к этим событиям и публиковал ее в СМИ Литовской Республики, и в согласованном порядке передавал собранную информацию представителю разведки Российской Федерации". Уточняется, что подсудимый отрицал обвинения, но суд, "оценив доказательства", пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана."При этом, по сообщению пресс-службы, суд признал, что информация, которая собиралась обвиняемыми, не является данными, составляющими государственную тайну. В то же время он отметил, что законодатель приравнивает информацию, представляющую интерес для иностранной разведывательной организации, к информации, составляющей государственную тайну", - добавляет агентство.Приговор, как отметил суд, в течение 20 дней может быть обжалован в апелляционном порядке, пишет Sputnik.Как отмечает агентство, Грейчюс - руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис". В 2015 году он баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии "Союз русских Литвы". Туникайтис в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Грейчюс был одним из организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы и годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.
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в мире, литва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), клайпеда, россия
17:32 12.11.2021
 
Двоих граждан Литвы осудили за шпионаж в пользу России

Двое граждан Литвы получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВИЛЬНЮС, 12 ноя - РИА Новости. Клайпедский окружной суд Литвы объявил приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Литвы, обвинявшихся в шпионаже в пользу России, один из них приговорен к четырем годам лишения свободы, другой - к году и шести месяцам, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу суда. Агентство отмечает, что сам процесс и слушания проходили в закрытом формате.
"Клайпедский окружной суд закрыл уголовное дело, по которому двое граждан Литвы были обвинены в шпионаже в пользу России. А. Г., не признавший вину, приговорен к четырем годам лишения свободы, М. Т., который признал себя виновным и раскаялся в совершенном преступлении, приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы", - приводит Sputnik сообщение пресс-службы суда.
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Как добавляет агентство, судя по инициалам, речь идет о Алексее Грейчюсе и Миндаугасе Туникайтисе, которые ранее проходили о делу о "шпионаже в пользу России". В решении суда утверждается, что оба мужчины были обвинены в сотрудничестве с ФСБ, а также стремлении повлиять на социальные и политические процессы в республике, выполняя задачи по сбору в Литве информации, интересной для российской разведки.
"Подсудимые не знали друг друга, но были связаны с одним и тем же агентом ФСБ в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
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По данным Sputnik, утверждается, что А. Г., действуя вместе с "представителем разведки РФ", почти четыре года "организовывал мероприятия, полностью или частично финансируемые офицером разведки РФ, фотографировал или снимал события и участников, собирал информацию, относящуюся к этим событиям и публиковал ее в СМИ Литовской Республики, и в согласованном порядке передавал собранную информацию представителю разведки Российской Федерации". Уточняется, что подсудимый отрицал обвинения, но суд, "оценив доказательства", пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.
"При этом, по сообщению пресс-службы, суд признал, что информация, которая собиралась обвиняемыми, не является данными, составляющими государственную тайну. В то же время он отметил, что законодатель приравнивает информацию, представляющую интерес для иностранной разведывательной организации, к информации, составляющей государственную тайну", - добавляет агентство.
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Приговор, как отметил суд, в течение 20 дней может быть обжалован в апелляционном порядке, пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, Грейчюс - руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис". В 2015 году он баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии "Союз русских Литвы". Туникайтис в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Грейчюс был одним из организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы и годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.
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