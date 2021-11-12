https://ria.ru/20211112/shiny-1758675485.html
Чем может обернуться простой автомобиля зимой
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты" - РИА Новости, 12.11.2021
Чем может обернуться простой автомобиля зимой
Россияне, использующие автомобили преимущественно в теплое время года, рискуют за зиму испортить шины своего транспортного средства. Как этого избежать,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T04:09
2021-11-12T04:09
2021-11-12T04:09
авто
мади
лев зиманов
шины
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Россияне, использующие автомобили преимущественно в теплое время года, рискуют за зиму испортить шины своего транспортного средства. Как этого избежать, объяснил в интервью радио Sputnik доцент МАДИ Лев Зиманов.Если машина простоит всю зиму без движения, то, скорее всего, это приведет к необратимым деформациям шин, предупредил доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.Доцент МАДИ также отметил, что автомобиль обязательно нужно держать в сухом помещении. Низкие зимние температуры сами по себе на технику никак не влияют, опасность несет повышенная влажность, подчеркнул Лев Зиманов."Можно вспомнить старые времена, когда у людей в гаражах мог быть еще и погреб для овощей. Тогда если из этой ямы более или менее теплый воздух проходил под днищем автомобиля, то это приводило к коррозии", – отметил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.Чтобы избежать конденсации влаги от перепада температур, помещение, где стоит автомобиль, должно хорошо проветриваться, заключил специалист.
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авто, мади, лев зиманов, шины
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
Доцент МАДИ Зиманов предупредил, что простой автомобиля зимой чреват порчей шин
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Россияне, использующие автомобили преимущественно в теплое время года, рискуют за зиму испортить шины своего транспортного средства. Как этого избежать, объяснил в интервью радио Sputnik
доцент МАДИ Лев Зиманов.
Если машина простоит всю зиму без движения, то, скорее всего, это приведет к необратимым деформациям шин, предупредил доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.
"Без движения автомобиля шины, условно говоря, "оквадратятся" в местах воздействия нагрузки. Когда машину оставляют на зиму в гараже, то рекомендуется раз в месяц выехать, а потом заехать, чтобы машина встала на другие точки контакта шин с поверхностью", – сказал специалист.
Доцент МАДИ также отметил, что автомобиль обязательно нужно держать в сухом помещении. Низкие зимние температуры сами по себе на технику никак не влияют, опасность несет повышенная влажность, подчеркнул Лев Зиманов.
"Можно вспомнить старые времена, когда у людей в гаражах мог быть еще и погреб для овощей. Тогда если из этой ямы более или менее теплый воздух проходил под днищем автомобиля, то это приводило к коррозии", – отметил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.
Чтобы избежать конденсации влаги от перепада температур, помещение, где стоит автомобиль, должно хорошо проветриваться, заключил специалист.