https://ria.ru/20211112/shiny-1758675485.html

Чем может обернуться простой автомобиля зимой

Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты" - РИА Новости, 12.11.2021

Чем может обернуться простой автомобиля зимой

Россияне, использующие автомобили преимущественно в теплое время года, рискуют за зиму испортить шины своего транспортного средства. Как этого избежать,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:09

2021-11-12T04:09

2021-11-12T04:09

авто

мади

лев зиманов

шины

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Россияне, использующие автомобили преимущественно в теплое время года, рискуют за зиму испортить шины своего транспортного средства. Как этого избежать, объяснил в интервью радио Sputnik доцент МАДИ Лев Зиманов.Если машина простоит всю зиму без движения, то, скорее всего, это приведет к необратимым деформациям шин, предупредил доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов.Доцент МАДИ также отметил, что автомобиль обязательно нужно держать в сухом помещении. Низкие зимние температуры сами по себе на технику никак не влияют, опасность несет повышенная влажность, подчеркнул Лев Зиманов."Можно вспомнить старые времена, когда у людей в гаражах мог быть еще и погреб для овощей. Тогда если из этой ямы более или менее теплый воздух проходил под днищем автомобиля, то это приводило к коррозии", – отметил Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.Чтобы избежать конденсации влаги от перепада температур, помещение, где стоит автомобиль, должно хорошо проветриваться, заключил специалист.

https://ria.ru/20210401/avto-1603874785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, мади, лев зиманов, шины