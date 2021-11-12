https://ria.ru/20211112/sertifikatsiya-1758674177.html

Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet

Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet - РИА Новости, 12.11.2021

Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet

Сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet планируется завершить в 2022 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T01:47

2021-11-12T01:47

2021-11-12T01:47

экономика

денис мантуров

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet планируется завершить в 2022 году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Мантуров в интервью газете РБК рассказал о коллаборации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и "Ауруса", в рамках которой Superjet в VIP-комплектации будет продвигаться на рынке под брендом Aurus. Он отметил, что на выставке в Дубае Superjet Aurus покажет новые опции, дизайн и технологические решения авиатранспорта."Все работы по VIP-интерьеру выполняла российская компания "Тулпар" ... Сертификацию самолета в этой комплектации планируется завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.Как добавил Мантуров, дополнительная топливная система в лайнере позволит увеличить дальность полета до 7200 километров.

https://ria.ru/20211102/samolet-1757421491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, денис мантуров