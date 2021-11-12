https://ria.ru/20211112/samolet-1758774659.html

"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах

"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах - РИА Новости, 12.11.2021

"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах

"Уральские авиалинии" опровергли информацию о том, что их пассажиры с 9 ноября не могут вылететь с Кипра, по данным авиакомпании, борт отправился в Москву еще... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:01

2021-11-12T16:01

2021-11-12T17:43

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кипр

уральские авиалинии

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новости - туризм

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пассажиры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. "Уральские авиалинии" опровергли информацию о том, что их пассажиры с 9 ноября не могут вылететь с Кипра, по данным авиакомпании, борт отправился в Москву еще 10 ноября, сообщает перевозчик."Самолет, выполнявший рейс U6 7120 за 9 ноября 2021 года, действительно, был задержан в связи с технической неисправностью и до сих пор находится в Ларнаке, однако все пассажиры были отправлены в Москву — в аэропорт Домодедово на резервном борту еще 10 ноября", — говорится в заявлении авиакомпании.Уральская транспортная прокуратура сообщает, что по факту задержки рейса организована проверка."По предварительной информации авиакомпании, пассажиры уже доставлены в пункт назначения", — уточняет ведомство.

https://ria.ru/20211112/turist-1758773134.html

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москва, кипр, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм, ларнака (район), пассажиры, туристы, туризм