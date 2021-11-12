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Туризм
https://ria.ru/20211112/samolet-1758774659.html
"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах
"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах - РИА Новости, 12.11.2021
"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах
"Уральские авиалинии" опровергли информацию о том, что их пассажиры с 9 ноября не могут вылететь с Кипра, по данным авиакомпании, борт отправился в Москву еще... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:01
2021-11-12T17:43
туризм
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кипр
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
ларнака (район)
пассажиры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. "Уральские авиалинии" опровергли информацию о том, что их пассажиры с 9 ноября не могут вылететь с Кипра, по данным авиакомпании, борт отправился в Москву еще 10 ноября, сообщает перевозчик."Самолет, выполнявший рейс U6 7120 за 9 ноября 2021 года, действительно, был задержан в связи с технической неисправностью и до сих пор находится в Ларнаке, однако все пассажиры были отправлены в Москву — в аэропорт Домодедово на резервном борту еще 10 ноября", — говорится в заявлении авиакомпании.Уральская транспортная прокуратура сообщает, что по факту задержки рейса организована проверка."По предварительной информации авиакомпании, пассажиры уже доставлены в пункт назначения", — уточняет ведомство.
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москва, кипр, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм, ларнака (район), пассажиры, туристы, туризм
16:01 12.11.2021 (обновлено: 17:43 12.11.2021)
 
"Уральские авиалинии" опровергли информацию о застрявших на Кипре туристах

"Уральские авиалинии": пассажиры были отправлены в Москву с Кипра еще 10 ноября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрезентация нового самолета Airbus A320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Презентация нового самолета Airbus A320neo авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. "Уральские авиалинии" опровергли информацию о том, что их пассажиры с 9 ноября не могут вылететь с Кипра, по данным авиакомпании, борт отправился в Москву еще 10 ноября, сообщает перевозчик.
"Самолет, выполнявший рейс U6 7120 за 9 ноября 2021 года, действительно, был задержан в связи с технической неисправностью и до сих пор находится в Ларнаке, однако все пассажиры были отправлены в Москву — в аэропорт Домодедово на резервном борту еще 10 ноября", — говорится в заявлении авиакомпании.
Уральская транспортная прокуратура сообщает, что по факту задержки рейса организована проверка.
"По предварительной информации авиакомпании, пассажиры уже доставлены в пункт назначения", — уточняет ведомство.
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