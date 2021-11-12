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Смоленская область
https://ria.ru/20211112/sadovodstvo-1758777737.html
Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство
Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство - РИА Новости, 12.11.2021
Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство
Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:07
2021-11-12T16:07
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три года увеличили площади многолетних садовых насаждений на 50% – их площадь на сегодняшний день составляет 280 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."В целом, объем производства плодов и ягод по итогам прошлого года составил 240 тонн. Десять лет назад эти показатели были в десять раз меньше. В этом году по прогнозам производство плодов и ягод составит 700 тонн, то есть увеличится втрое по отношению к прошлому году", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что с 2017 по 2020 годы сельхозтоваропроизводителям области за счет средств консолидированного бюджета были выделены 196,4 миллиона рублей. Из них 5,9 миллиона направлены на закладку садов и ягодников."Власти региона намерены продолжать развитие промышленного садоводства. Так, в области планируется создать две крупные плантации голубики площадью 52 и 40 гектаров, а также заложить питомник для выращивания саженцев яблони на площади 21 гектар", – отметил представитель пресс-службы.Он пояснил, что комплекс принятых мер позволит к 2025 году производить не менее 10 тысяч тонн плодов и ягод в год. Тем самым в регионе практически заново будет создана подотрасль промышленного садоводства, которая в значительной степени даст возможность импортозамещения и обеспечения населения фруктами и ягодами от местных производителей.
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16:07 12.11.2021
 

Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЯблоки в саду музея-заповедника "Коломенское"
Яблоки в саду музея-заповедника Коломенское - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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СМОЛЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три года увеличили площади многолетних садовых насаждений на 50% – их площадь на сегодняшний день составляет 280 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"В целом, объем производства плодов и ягод по итогам прошлого года составил 240 тонн. Десять лет назад эти показатели были в десять раз меньше. В этом году по прогнозам производство плодов и ягод составит 700 тонн, то есть увеличится втрое по отношению к прошлому году", – сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что с 2017 по 2020 годы сельхозтоваропроизводителям области за счет средств консолидированного бюджета были выделены 196,4 миллиона рублей. Из них 5,9 миллиона направлены на закладку садов и ягодников.
"Власти региона намерены продолжать развитие промышленного садоводства. Так, в области планируется создать две крупные плантации голубики площадью 52 и 40 гектаров, а также заложить питомник для выращивания саженцев яблони на площади 21 гектар", – отметил представитель пресс-службы.
Он пояснил, что комплекс принятых мер позволит к 2025 году производить не менее 10 тысяч тонн плодов и ягод в год. Тем самым в регионе практически заново будет создана подотрасль промышленного садоводства, которая в значительной степени даст возможность импортозамещения и обеспечения населения фруктами и ягодами от местных производителей.
"Производства плодово-ягодной продукции имеет очень хорошую перспективу для развития на территории нашего региона, особенно учитывая его географическое положение, климатические природные условия и значительные запасы торфа для закладки ягодников. Поручаю профильному департаменту целенаправленно работать в данном направлении, привлекая не только отечественных, но и зарубежных инвесторов, активно представляя им преимущества ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства в Смоленской области", – завил глава региона Алексей Островский.
 
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