https://ria.ru/20211112/sadovodstvo-1758777737.html
Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство
Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство - РИА Новости, 12.11.2021
Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство
Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:07
2021-11-12T16:07
2021-11-12T16:07
смоленская область
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751177550_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fa2b5070ca64c20e1d4238210951f1e6.jpg
СМОЛЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три года увеличили площади многолетних садовых насаждений на 50% – их площадь на сегодняшний день составляет 280 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."В целом, объем производства плодов и ягод по итогам прошлого года составил 240 тонн. Десять лет назад эти показатели были в десять раз меньше. В этом году по прогнозам производство плодов и ягод составит 700 тонн, то есть увеличится втрое по отношению к прошлому году", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что с 2017 по 2020 годы сельхозтоваропроизводителям области за счет средств консолидированного бюджета были выделены 196,4 миллиона рублей. Из них 5,9 миллиона направлены на закладку садов и ягодников."Власти региона намерены продолжать развитие промышленного садоводства. Так, в области планируется создать две крупные плантации голубики площадью 52 и 40 гектаров, а также заложить питомник для выращивания саженцев яблони на площади 21 гектар", – отметил представитель пресс-службы.Он пояснил, что комплекс принятых мер позволит к 2025 году производить не менее 10 тысяч тонн плодов и ягод в год. Тем самым в регионе практически заново будет создана подотрасль промышленного садоводства, которая в значительной степени даст возможность импортозамещения и обеспечения населения фруктами и ягодами от местных производителей.
https://ria.ru/20210929/oez-1752342969.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751177550_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c43c9ca1c070c53eadf591caf2f59f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
господдержка
СМОЛЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три года увеличили площади многолетних садовых насаждений на 50% – их площадь на сегодняшний день составляет 280 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"В целом, объем производства плодов и ягод по итогам прошлого года составил 240 тонн. Десять лет назад эти показатели были в десять раз меньше. В этом году по прогнозам производство плодов и ягод составит 700 тонн, то есть увеличится втрое по отношению к прошлому году", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с 2017 по 2020 годы сельхозтоваропроизводителям области за счет средств консолидированного бюджета были выделены 196,4 миллиона рублей. Из них 5,9 миллиона направлены на закладку садов и ягодников.
"Власти региона намерены продолжать развитие промышленного садоводства. Так, в области планируется создать две крупные плантации голубики площадью 52 и 40 гектаров, а также заложить питомник для выращивания саженцев яблони на площади 21 гектар", – отметил представитель пресс-службы.
Он пояснил, что комплекс принятых мер позволит к 2025 году производить не менее 10 тысяч тонн плодов и ягод в год. Тем самым в регионе практически заново будет создана подотрасль промышленного садоводства, которая в значительной степени даст возможность импортозамещения и обеспечения населения фруктами и ягодами от местных производителей.
"Производства плодово-ягодной продукции имеет очень хорошую перспективу для развития на территории нашего региона, особенно учитывая его географическое положение, климатические природные условия и значительные запасы торфа для закладки ягодников. Поручаю профильному департаменту целенаправленно работать в данном направлении, привлекая не только отечественных, но и зарубежных инвесторов, активно представляя им преимущества ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства в Смоленской области", – завил глава региона Алексей Островский.