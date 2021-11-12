https://ria.ru/20211112/sadovodstvo-1758777737.html

Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство

Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство - РИА Новости, 12.11.2021

Смоленские власти намерены развивать промышленное садоводство

Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:07

2021-11-12T16:07

2021-11-12T16:07

смоленская область

господдержка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751177550_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fa2b5070ca64c20e1d4238210951f1e6.jpg

СМОЛЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Смоленские власти благодаря региональной программе развития плодово-ягодного производства и государственной поддержке в виде субсидий и грантов за последние три года увеличили площади многолетних садовых насаждений на 50% – их площадь на сегодняшний день составляет 280 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."В целом, объем производства плодов и ягод по итогам прошлого года составил 240 тонн. Десять лет назад эти показатели были в десять раз меньше. В этом году по прогнозам производство плодов и ягод составит 700 тонн, то есть увеличится втрое по отношению к прошлому году", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что с 2017 по 2020 годы сельхозтоваропроизводителям области за счет средств консолидированного бюджета были выделены 196,4 миллиона рублей. Из них 5,9 миллиона направлены на закладку садов и ягодников."Власти региона намерены продолжать развитие промышленного садоводства. Так, в области планируется создать две крупные плантации голубики площадью 52 и 40 гектаров, а также заложить питомник для выращивания саженцев яблони на площади 21 гектар", – отметил представитель пресс-службы.Он пояснил, что комплекс принятых мер позволит к 2025 году производить не менее 10 тысяч тонн плодов и ягод в год. Тем самым в регионе практически заново будет создана подотрасль промышленного садоводства, которая в значительной степени даст возможность импортозамещения и обеспечения населения фруктами и ягодами от местных производителей.

https://ria.ru/20210929/oez-1752342969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

господдержка