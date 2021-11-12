https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758693876.html

Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей

Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей - РИА Новости, 12.11.2021

Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:05

2021-11-12T10:05

2021-11-12T11:32

в мире

грузия

задержание саакашвили в грузии

украина

владимир зеленский

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752795083_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_398690c7b9ad724fcfd81be559d702df.jpg

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей."В телефонном разговоре с Гарибашвили подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами", — написал он в твиттере.Как отметили в пресс-службе офиса Зеленского, он назвал меры принуждения, применяемые к Саакашвили, непропорциональными и недопустимыми. "Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", — заявил украинский лидер в разговоре с Гарибашвили.Накануне Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из тюрьмы в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели политика из автомобиля, после чего он оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.Саакашвили задержали 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — разбирательства по ним еще продолжаются.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером заявил о необходимости его госпитализации в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник перевели в глданскую тюремную больницу. После этого адвокат политика Ника Гварамия заявил, что его подзащитный прекратит голодовку, только в том случае, если его отправят в соответствующее учреждение для реабилитации.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.Политик имеет украинское гражданство. Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html

https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758613554.html

https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, украина, владимир зеленский, ираклий гарибашвили