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https://ria.ru/20211112/saakashvili-1758693876.html
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей - РИА Новости, 12.11.2021
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:05
2021-11-12T11:32
в мире
грузия
задержание саакашвили в грузии
украина
владимир зеленский
ираклий гарибашвили
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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей."В телефонном разговоре с Гарибашвили подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами", — написал он в твиттере.Как отметили в пресс-службе офиса Зеленского, он назвал меры принуждения, применяемые к Саакашвили, непропорциональными и недопустимыми. "Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", — заявил украинский лидер в разговоре с Гарибашвили.Накануне Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из тюрьмы в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели политика из автомобиля, после чего он оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.Саакашвили задержали 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — разбирательства по ним еще продолжаются.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером заявил о необходимости его госпитализации в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник перевели в глданскую тюремную больницу. После этого адвокат политика Ника Гварамия заявил, что его подзащитный прекратит голодовку, только в том случае, если его отправят в соответствующее учреждение для реабилитации.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.Политик имеет украинское гражданство. Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211107/saakashvili-1757976657.html
https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758613554.html
https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html
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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, украина, владимир зеленский, ираклий гарибашвили
10:05 12.11.2021 (обновлено: 11:32 12.11.2021)
 
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили близких и врачей

Зеленский попросил премьера Грузии Гарибашвили допустить к Саакашвили близких и врачей

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили допустить к экс-президенту Михаилу Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей.
"В телефонном разговоре с Гарибашвили подчеркнул, что права гражданина Украины Михаила Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами", — написал он в твиттере.
Как отметили в пресс-службе офиса Зеленского, он назвал меры принуждения, применяемые к Саакашвили, непропорциональными и недопустимыми.
"Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", — заявил украинский лидер в разговоре с Гарибашвили.
Накануне Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из тюрьмы в глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели политика из автомобиля, после чего он оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.
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Саакашвили задержали 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-президента приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — разбирательства по ним еще продолжаются.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером заявил о необходимости его госпитализации в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник перевели в глданскую тюремную больницу. После этого адвокат политика Ника Гварамия заявил, что его подзащитный прекратит голодовку, только в том случае, если его отправят в соответствующее учреждение для реабилитации.
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Политик имеет украинское гражданство. Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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В миреГрузияЗадержание Саакашвили в ГрузииУкраинаВладимир ЗеленскийИраклий Гарибашвили
 
 
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