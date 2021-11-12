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РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения

РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения - РИА Новости, 12.11.2021

РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения

Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:46

2021-11-12T13:46

2021-11-12T14:52

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров."До пандемии по железным дорогам Содружества перевозилось более 1,5 миллиарда человек в год. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит в ближайшем будущем восстановить международное пассажирское сообщение", — сказал Белозеров на заседании Совета глав правительств СНГ.Он также представил концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на пространстве 1520 до 2030 года. Она предусматривает, в частности, внедрение зеленых технологий и цифровизации, а также повышение качества пассажирских перевозок. Участники заседания в режиме видеоконференцсвязи утвердили концепцию.

https://ria.ru/20211112/lastochka-1758693319.html

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