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РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения - РИА Новости, 12.11.2021
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения
Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 12.11.2021
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров."До пандемии по железным дорогам Содружества перевозилось более 1,5 миллиарда человек в год. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит в ближайшем будущем восстановить международное пассажирское сообщение", — сказал Белозеров на заседании Совета глав правительств СНГ.Он также представил концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на пространстве 1520 до 2030 года. Она предусматривает, в частности, внедрение зеленых технологий и цифровизации, а также повышение качества пассажирских перевозок. Участники заседания в режиме видеоконференцсвязи утвердили концепцию.
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ржд, снг, новости - туризм, пассажиры, туристы, олег белозеров, туризм, пандемия
13:46 12.11.2021 (обновлено: 14:52 12.11.2021)
 
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения

Белозеров: РЖД надеются на восстановление сообщения с другими странами в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРетропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк "Рускеала" - Сортавала
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров.
"До пандемии по железным дорогам Содружества перевозилось более 1,5 миллиарда человек в год. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит в ближайшем будущем восстановить международное пассажирское сообщение", — сказал Белозеров на заседании Совета глав правительств СНГ.
Он также представил концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на пространстве 1520 до 2030 года. Она предусматривает, в частности, внедрение зеленых технологий и цифровизации, а также повышение качества пассажирских перевозок.
Участники заседания в режиме видеоконференцсвязи утвердили концепцию.
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