https://ria.ru/20211112/rzhd-1758750711.html
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения - РИА Новости, 12.11.2021
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения
Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:46
2021-11-12T13:46
2021-11-12T14:52
туризм
ржд
снг
новости - туризм
пассажиры
туристы
олег белозеров
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758575116_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_caf762c9a0f438d7d84d6c7857b35185.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров."До пандемии по железным дорогам Содружества перевозилось более 1,5 миллиарда человек в год. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит в ближайшем будущем восстановить международное пассажирское сообщение", — сказал Белозеров на заседании Совета глав правительств СНГ.Он также представил концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на пространстве 1520 до 2030 года. Она предусматривает, в частности, внедрение зеленых технологий и цифровизации, а также повышение качества пассажирских перевозок. Участники заседания в режиме видеоконференцсвязи утвердили концепцию.
https://ria.ru/20211112/lastochka-1758693319.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758575116_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_4858435d05fbbde727fbd7d3514bfabe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, снг, новости - туризм, пассажиры, туристы, олег белозеров, туризм, пандемия
13:46 12.11.2021 (обновлено: 14:52 12.11.2021)
РЖД надеются на скорое возобновление международного пассажирского сообщения
Белозеров: РЖД надеются на восстановление сообщения с другими странами в ближайшее время
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги надеются на возобновление пассажирского сообщения с другими странами в ближайшем будущем, отметил глава РЖД Олег Белозеров.
"До пандемии по железным дорогам Содружества перевозилось более 1,5 миллиарда человек в год. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит в ближайшем будущем восстановить международное пассажирское сообщение", — сказал Белозеров на заседании Совета глав правительств СНГ.
Он также представил концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на пространстве 1520 до 2030 года. Она предусматривает, в частности, внедрение зеленых технологий и цифровизации, а также повышение качества пассажирских перевозок.
Участники заседания в режиме видеоконференцсвязи утвердили концепцию.