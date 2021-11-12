https://ria.ru/20211112/rozysk-1758688225.html

МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина - РИА Новости, 12.11.2021

МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

МВД РФ объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:07

2021-11-12T09:07

2021-11-12T11:00

происшествия

саратовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сергей савельев

владимир осечкин

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства."Разыскивается по статье УК", - значится в базе, сама статья не указана.Уточняется, что Осечкина уже объявляли в розыск - тогда он был отпущен под подписку о невыезде, сейчас это сделано повторно.Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Правоохранители начали проверку, возбуждено пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.Белорусский программист Сергей Савельев, передавший проекту Gulagu.net видео с пытками в саратовской ОТБ №1, ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. На этой неделе Савельева в базе разыскиваемых российским МВД лиц уже не оказалось.

https://ria.ru/20211110/pytki-1758448096.html

https://ria.ru/20211018/ubezhische-1755120541.html

саратовская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей савельев, владимир осечкин, россия