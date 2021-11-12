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МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина
МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина - РИА Новости, 12.11.2021
МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина
МВД РФ объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:07
2021-11-12T11:00
происшествия
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сергей савельев
владимир осечкин
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства."Разыскивается по статье УК", - значится в базе, сама статья не указана.Уточняется, что Осечкина уже объявляли в розыск - тогда он был отпущен под подписку о невыезде, сейчас это сделано повторно.Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Правоохранители начали проверку, возбуждено пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.Белорусский программист Сергей Савельев, передавший проекту Gulagu.net видео с пытками в саратовской ОТБ №1, ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. На этой неделе Савельева в базе разыскиваемых российским МВД лиц уже не оказалось.
https://ria.ru/20211110/pytki-1758448096.html
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей савельев, владимир осечкин, россия
09:07 12.11.2021 (обновлено: 11:00 12.11.2021)
 
МВД объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

МВД объявило в розыск по уголовной статье основателя Gulagu.net Владимира Осечкина

© Фото : Владимир Осечкин/FacebookВладимир Осечкин
Владимир Осечкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Владимир Осечкин/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства.
"Разыскивается по статье УК", - значится в базе, сама статья не указана.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 18:03
Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева
Уточняется, что Осечкина уже объявляли в розыск - тогда он был отпущен под подписку о невыезде, сейчас это сделано повторно.
Ранее Осечкин обнародовал видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. Правоохранители начали проверку, возбуждено пять уголовных дел, региональное управление ФСИН заявило о 18 уволенных сотрудниках уголовно-исправительной системы. В их числе - глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
Белорусский программист Сергей Савельев, передавший проекту Gulagu.net видео с пытками в саратовской ОТБ №1, ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. На этой неделе Савельева в базе разыскиваемых российским МВД лиц уже не оказалось.
Камера оператора AFP TV в зале Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 22:51
Рассказавший о пытках в тюрьмах России просит убежище у Парижа, заявило АФП
 
ПроисшествияСаратовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Сергей СавельевВладимир ОсечкинРоссия
 
 
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