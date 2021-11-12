https://ria.ru/20211112/regiony-1758839398.html
Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19
Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19
Все руководители регионов РФ должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T20:04
2021-11-12T20:04
2021-11-12T20:04
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Все руководители регионов РФ должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Необходимо, чтобы на федеральном уровне, на уровне закона было четко отфиксировано, что все руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ должны принять однозначные, понятные населению правила использования ограничительных мероприятий, как я уже сказала, на территории конкретного региона," - сказала Голикова на брифинге.
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19
Голикова призвала регионы принять понятные ограничительные правила из-за COVID-19