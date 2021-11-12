https://ria.ru/20211112/regiony-1758839398.html

Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19

Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Голикова призвала регионы принять ограничительные правила из-за COVID-19

Все руководители регионов РФ должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T20:04

2021-11-12T20:04

2021-11-12T20:04

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Все руководители регионов РФ должны принять однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Необходимо, чтобы на федеральном уровне, на уровне закона было четко отфиксировано, что все руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ должны принять однозначные, понятные населению правила использования ограничительных мероприятий, как я уже сказала, на территории конкретного региона," - сказала Голикова на брифинге.

https://ria.ru/20211112/maski-1758834951.html

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2021

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии