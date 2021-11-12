https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758858766.html

"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября

"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября - РИА Новости, 12.11.2021

"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября

Фракция "Единая Россия" сформулирует позицию относительно правительственного законопроекта о QR-кодах на президиуме в понедельник, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T23:02

2021-11-12T23:02

2021-11-12T23:03

распространение коронавируса

общество

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

евгений ревенко

коронавирус в россии

qr-код

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" сформулирует позицию относительно правительственного законопроекта о QR-кодах на президиуме в понедельник, заявил РИА Новости зампред партии Евгений Ревенко.В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях."В понедельник состоится президиум фракции ЕР, на котором обязательно будет рассмотрен этот вопрос и сформулирована позиция по законопроекту", - сказал Ревенко.По его словам, в условиях пандемии необходимы экстраординарные меры для того, чтобы переломить ситуацию и защитить россиян от смертельно опасной болезни."Именно из этого мы исходим, когда говорим о мерах, которые сейчас принимает правительство. Мы несём достаточно серьёзные потери. Ежесуточно приходят тревожные сообщения о гибели тысячи и более людей, необходимо это остановить", - подчеркнул депутат.Он отметил, что фракция займет конструктивную позицию по выдвинутому законопроекту."Мы понимаем усилия правительства, которое делает сейчас все возможное для того, чтобы защитить наших граждан и остановить распространение пандемии. С одной стороны, предлагаемые меры не должны создавать критических неудобств для людей, но с другой стороны, речь идёт о защите жизни и здоровья населения. Это главное - это является для фракции безусловным приоритетом", - добавил Ревенко."Одно из главных средств защиты от болезни, как считают специалисты, это вакцинация. Лично я привился сам и призываю это сделать других. Кстати сказать, практически все члены нашей фракции сделали прививки от коронавируса", - заключил он.Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758407640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, евгений ревенко, коронавирус в россии, qr-код