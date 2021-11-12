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"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября
"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября - РИА Новости, 12.11.2021
"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября
Фракция "Единая Россия" сформулирует позицию относительно правительственного законопроекта о QR-кодах на президиуме в понедельник, заявил РИА Новости зампред... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:02
2021-11-12T23:03
распространение коронавируса
общество
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
евгений ревенко
коронавирус в россии
qr-код
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" сформулирует позицию относительно правительственного законопроекта о QR-кодах на президиуме в понедельник, заявил РИА Новости зампред партии Евгений Ревенко.В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях."В понедельник состоится президиум фракции ЕР, на котором обязательно будет рассмотрен этот вопрос и сформулирована позиция по законопроекту", - сказал Ревенко.По его словам, в условиях пандемии необходимы экстраординарные меры для того, чтобы переломить ситуацию и защитить россиян от смертельно опасной болезни."Именно из этого мы исходим, когда говорим о мерах, которые сейчас принимает правительство. Мы несём достаточно серьёзные потери. Ежесуточно приходят тревожные сообщения о гибели тысячи и более людей, необходимо это остановить", - подчеркнул депутат.Он отметил, что фракция займет конструктивную позицию по выдвинутому законопроекту."Мы понимаем усилия правительства, которое делает сейчас все возможное для того, чтобы защитить наших граждан и остановить распространение пандемии. С одной стороны, предлагаемые меры не должны создавать критических неудобств для людей, но с другой стороны, речь идёт о защите жизни и здоровья населения. Это главное - это является для фракции безусловным приоритетом", - добавил Ревенко."Одно из главных средств защиты от болезни, как считают специалисты, это вакцинация. Лично я привился сам и призываю это сделать других. Кстати сказать, практически все члены нашей фракции сделали прививки от коронавируса", - заключил он.Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, евгений ревенко, коронавирус в россии, qr-код
23:02 12.11.2021 (обновлено: 23:03 12.11.2021)
 
"Единая Россия" рассмотрит проект о QR-кодах 15 ноября

Депутат Ревенко: ЕР сформулирует позицию по проекту о QR-кодах на президиуме в понедельник

© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" сформулирует позицию относительно правительственного законопроекта о QR-кодах на президиуме в понедельник, заявил РИА Новости зампред партии Евгений Ревенко.
В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
"В понедельник состоится президиум фракции ЕР, на котором обязательно будет рассмотрен этот вопрос и сформулирована позиция по законопроекту", - сказал Ревенко.
По его словам, в условиях пандемии необходимы экстраординарные меры для того, чтобы переломить ситуацию и защитить россиян от смертельно опасной болезни.
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"Именно из этого мы исходим, когда говорим о мерах, которые сейчас принимает правительство. Мы несём достаточно серьёзные потери. Ежесуточно приходят тревожные сообщения о гибели тысячи и более людей, необходимо это остановить", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что фракция займет конструктивную позицию по выдвинутому законопроекту.
"Мы понимаем усилия правительства, которое делает сейчас все возможное для того, чтобы защитить наших граждан и остановить распространение пандемии. С одной стороны, предлагаемые меры не должны создавать критических неудобств для людей, но с другой стороны, речь идёт о защите жизни и здоровья населения. Это главное - это является для фракции безусловным приоритетом", - добавил Ревенко.
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Вчера, 14:25Распространение коронавируса
"Одно из главных средств защиты от болезни, как считают специалисты, это вакцинация. Лично я привился сам и призываю это сделать других. Кстати сказать, практически все члены нашей фракции сделали прививки от коронавируса", - заключил он.
Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
 
Распространение коронавирусаОбществоЕдиная РоссияГосдума РФЗдоровье - ОбществоЕвгений РевенкоКоронавирус в РоссииQR-код
 
 
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