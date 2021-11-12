https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758822768.html
Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы
Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы - РИА Новости, 12.11.2021
Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы
Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, сообщила пресс-служба правительства РФ, РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:51
2021-11-12T18:51
2021-11-12T18:57
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, сообщила пресс-служба правительства РФ,"Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758823325.html
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госдума рф, россия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
18:51 12.11.2021 (обновлено: 18:57 12.11.2021)
Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы
Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы