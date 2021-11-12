https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758822768.html

Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы

Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы - РИА Новости, 12.11.2021

Решение об использовании QR-кодов будут принимать регионы

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, сообщила пресс-служба правительства РФ, РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:51

2021-11-12T18:51

2021-11-12T18:57

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, сообщила пресс-служба правительства РФ,"Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758823325.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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