https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758771742.html

В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России

В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России - РИА Новости, 12.11.2021

В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России

Опыт регионов показывает, что введение QR-кодов - эффективная мера, которую нужно распространить на федеральном уровне, считает член комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:45

2021-11-12T15:45

2021-11-12T15:45

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

здоровье - общество

кирилл жигарев

вакцинация россиян от covid-19

qr-код

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опыт регионов показывает, что введение QR-кодов - эффективная мера, которую нужно распространить на федеральном уровне, считает член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев."Есть опыт регионов. Например, Крым во время выходных дней заявил, что все прилеты на территорию полуострова будут только по QR-кодам. Это же нужно распространить на федеральном уровне, во всех городах и аэропортах. Я поддерживаю такие меры. Сейчас огромное количество пациентов лежат в ковидных центрах, очень много заболевших. QR-коды будут введены, и, я надеюсь, максимально быстро", - сказал Жигарев РИА Новости о готовности Подмосковья к введению QR-кодов.По его мнению, это вынужденная ситуация, потому что люди "относятся легкомысленно" к вакцинации."Об этом говорит показатель количества заболевших и госпитализированных, а также летальных исходов. Многие люди, которые попадают в больницы, говорят о том, что надо было раньше вакцинироваться. Из-за этого приходится вводить более жесткие меры – вводить ограничения на посещение всех мест массового скопления людей: торговых центров, ресторанов, кинотеатров", - отметил Жигарев.Он подчеркнул, что уже и вакцинировался, и ревакцинировался. Побочных последствий не было.В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество, кирилл жигарев, вакцинация россиян от covid-19, qr-код