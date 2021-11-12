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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/qr-kody-1758771742.html
В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России
В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России - РИА Новости, 12.11.2021
В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России
Опыт регионов показывает, что введение QR-кодов - эффективная мера, которую нужно распространить на федеральном уровне, считает член комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:45
2021-11-12T15:45
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
здоровье - общество
кирилл жигарев
вакцинация россиян от covid-19
qr-код
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опыт регионов показывает, что введение QR-кодов - эффективная мера, которую нужно распространить на федеральном уровне, считает член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев."Есть опыт регионов. Например, Крым во время выходных дней заявил, что все прилеты на территорию полуострова будут только по QR-кодам. Это же нужно распространить на федеральном уровне, во всех городах и аэропортах. Я поддерживаю такие меры. Сейчас огромное количество пациентов лежат в ковидных центрах, очень много заболевших. QR-коды будут введены, и, я надеюсь, максимально быстро", - сказал Жигарев РИА Новости о готовности Подмосковья к введению QR-кодов.По его мнению, это вынужденная ситуация, потому что люди "относятся легкомысленно" к вакцинации."Об этом говорит показатель количества заболевших и госпитализированных, а также летальных исходов. Многие люди, которые попадают в больницы, говорят о том, что надо было раньше вакцинироваться. Из-за этого приходится вводить более жесткие меры – вводить ограничения на посещение всех мест массового скопления людей: торговых центров, ресторанов, кинотеатров", - отметил Жигарев.Он подчеркнул, что уже и вакцинировался, и ревакцинировался. Побочных последствий не было.В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума, здоровье - общество, кирилл жигарев, вакцинация россиян от covid-19, qr-код
15:45 12.11.2021
 
В Мособлдуме призвали ввести QR-коды по всей России

Депутат Мособлдумы Жигарев призвал ввести QR-коды по всей России как эффективную меру

© РИА НовостиQR-коды системы чек-инов в ночных клубах в Москве
QR-коды системы чек-инов в ночных клубах в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Опыт регионов показывает, что введение QR-кодов - эффективная мера, которую нужно распространить на федеральном уровне, считает член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев.
"Есть опыт регионов. Например, Крым во время выходных дней заявил, что все прилеты на территорию полуострова будут только по QR-кодам. Это же нужно распространить на федеральном уровне, во всех городах и аэропортах. Я поддерживаю такие меры. Сейчас огромное количество пациентов лежат в ковидных центрах, очень много заболевших. QR-коды будут введены, и, я надеюсь, максимально быстро", - сказал Жигарев РИА Новости о готовности Подмосковья к введению QR-кодов.
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Вчера, 12:50Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте
По его мнению, это вынужденная ситуация, потому что люди "относятся легкомысленно" к вакцинации.
"Об этом говорит показатель количества заболевших и госпитализированных, а также летальных исходов. Многие люди, которые попадают в больницы, говорят о том, что надо было раньше вакцинироваться. Из-за этого приходится вводить более жесткие меры – вводить ограничения на посещение всех мест массового скопления людей: торговых центров, ресторанов, кинотеатров", - отметил Жигарев.
Он подчеркнул, что уже и вакцинировался, и ревакцинировался. Побочных последствий не было.
В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
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11 ноября, 14:25Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаЗдоровье - ОбществоКирилл ЖигаревВакцинация россиян от COVID-19QR-код
 
 
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