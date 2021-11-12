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Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту
Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту - РИА Новости, 12.11.2021
Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту
Граждане России, купившие билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:55
2021-11-12T19:55
2021-11-12T19:58
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
qr-код
пцр-тест
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Граждане России, купившие билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в РФ, предъявив ПЦР-тест, следует из законопроекта, размещенного в электронной думской базе."Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР- ред.)", - указано в тексте законопроекта.Уточняется, что дата введения такой системы будет определена Правительством РФ.Кроме того, добавляется, что ПЦР-тест потребуется и иностранному гражданину, решившего воспользоваться авиа или ж/д транспортом.Вместе с тем, гражданам, у которых отсутствуют подтверждающие медицинские документы, в случае расторжения договора об услугах перевозки, возместят потраченные на билет средства в течение 30 дней.
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758830153.html
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россия, коронавирус в россии, qr-код, пцр-тест
19:55 12.11.2021 (обновлено: 19:58 12.11.2021)
Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту
Законопроект: граждане России без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Граждане России
, купившие билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов
в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в РФ, предъявив ПЦР-тест
, следует из законопроекта, размещенного в электронной думской базе.
"Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР- ред.)", - указано в тексте законопроекта.
Уточняется, что дата введения такой системы будет определена Правительством РФ.
Кроме того, добавляется, что ПЦР-тест потребуется и иностранному гражданину, решившего воспользоваться авиа или ж/д транспортом.
Вместе с тем, гражданам, у которых отсутствуют подтверждающие медицинские документы, в случае расторжения договора об услугах перевозки, возместят потраченные на билет средства в течение 30 дней.