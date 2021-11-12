https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758837994.html

Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту

Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту - РИА Новости, 12.11.2021

Россияне без QR-кодов смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту

Граждане России, купившие билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:55

2021-11-12T19:55

2021-11-12T19:58

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

qr-код

пцр-тест

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Граждане России, купившие билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в РФ, предъявив ПЦР-тест, следует из законопроекта, размещенного в электронной думской базе."Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР- ред.)", - указано в тексте законопроекта.Уточняется, что дата введения такой системы будет определена Правительством РФ.Кроме того, добавляется, что ПЦР-тест потребуется и иностранному гражданину, решившего воспользоваться авиа или ж/д транспортом.Вместе с тем, гражданам, у которых отсутствуют подтверждающие медицинские документы, в случае расторжения договора об услугах перевозки, возместят потраченные на билет средства в течение 30 дней.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758830153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, qr-код, пцр-тест