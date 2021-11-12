https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758835272.html
Выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению
Выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению - РИА Новости, 12.11.2021
Выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению
Сертификат с QR-кодом возможен как в электронном, так и в бумажном виде, выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, заявила вице-премьер РФ Татьяна РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:46
2021-11-12T19:46
2021-11-12T19:46
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сертификат с QR-кодом возможен как в электронном, так и в бумажном виде, выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что не у всех россиян есть электронные сертификаты и смартфоны."Как я уже сказала, любой сертификат - это единый документ. Важно, что он и в электронном виде, и распечатанном виде содержит QR-код, то есть защиту от подделки... Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка из QR-кода будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина", - сказала Голикова на брифинге.Она отметила, что это касается случаев, когда человек не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленной местности.По словам Голиковой, гражданин при проведении вакцинации сможет получить справку об этом, но без QR-кода. Для военных и приравненных е ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
Выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению
Голикова: выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Сертификат с QR-кодом возможен как в электронном, так и в бумажном виде, выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
Она отметила, что не у всех россиян есть электронные сертификаты и смартфоны.
"Как я уже сказала, любой сертификат - это единый документ. Важно, что он и в электронном виде, и распечатанном виде содержит QR-код, то есть защиту от подделки... Не раскрывая никаких персональных медицинских данных граждан, выписка из QR-кода будет выдаваться в многофункциональных центрах по заявлению гражданина", - сказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что это касается случаев, когда человек не зарегистрирован на портале госуслуг или живет в отдаленной местности.
По словам Голиковой, гражданин при проведении вакцинации сможет получить справку об этом, но без QR-кода. Для военных и приравненных е ним устанавливается особый порядок действия медицинской документации и ее предъявления, но сроки те же, что и у гражданского населения.