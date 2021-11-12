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В Кировской области расширят систему QR-кодов
В Кировской области расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 12.11.2021
В Кировской области расширят систему QR-кодов
Список предприятий и организаций Кировской области, где будут требовать QR-коды, расширится с 22 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:09
2021-11-12T12:09
2021-11-12T12:09
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Список предприятий и организаций Кировской области, где будут требовать QR-коды, расширится с 22 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что с 25 октября в Кировской области введены QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и отдыха, фитнес-клубов, бассейнов, спортивных организаций. Организациям торговли предоставлено право самостоятельно принять решение о введении QR-кодов для их посещения."В ближайшее время будет подписано новое постановление правительства, которое расширит действие QR-кодов на другие сферы. В частности, QR-код потребуется предъявить при посещении органов власти, местного самоуправления и ряда организаций. Ориентировочный срок введения новых мер – 22 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 16 ноября в Кировской области для удобства жителей сертификат о вакцинации смогут также получить незарегистрированные на портале госуслуг граждане. Распечатать его можно будет через региональные МФЦ. Кроме того, в сельской местности их в печатном виде на дом смогут принести работники социальной службы или фельдшеры.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, кировская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Кировской области расширят систему QR-кодов
В Кировской области с 22 ноября расширят список организаций, где будут требовать QR-коды
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости.
Список предприятий и организаций Кировской области
, где будут требовать QR-коды, расширится с 22 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что с 25 октября в Кировской области введены QR-коды для посещения салонов красоты, общепита, сферы развлечения и отдыха, фитнес-клубов, бассейнов, спортивных организаций. Организациям торговли предоставлено право самостоятельно принять решение о введении QR-кодов для их посещения.
"В ближайшее время будет подписано новое постановление правительства, которое расширит действие QR-кодов на другие сферы. В частности, QR-код потребуется предъявить при посещении органов власти, местного самоуправления и ряда организаций. Ориентировочный срок введения новых мер – 22 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 16 ноября в Кировской области для удобства жителей сертификат о вакцинации смогут также получить незарегистрированные на портале госуслуг граждане. Распечатать его можно будет через региональные МФЦ. Кроме того, в сельской местности их в печатном виде на дом смогут принести работники социальной службы или фельдшеры.