https://ria.ru/20211112/putin-1758829540.html
Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных
Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных - РИА Новости, 12.11.2021
Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных
Нужно подойти максимально взвешенно к распоряжению массивами персональных данных, любые действия должны совершаться только с согласия человека, заявил президент РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:17
2021-11-12T19:17
2021-11-12T19:17
технологии
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нужно подойти максимально взвешенно к распоряжению массивами персональных данных, любые действия должны совершаться только с согласия человека, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.По его словам, нужно уделять особое внимание безопасности персональной информации граждан, так как есть много непростых юридических и этических моментов, например, почему личные данные должны принадлежать коммерческим или финансовым структурам, у которых человек получает те или иные услуги."При этом, если у человека будет возможность распоряжаться массивом данных о себе, он получит возможность передать их другой компании или банку. Благодаря такой информации они смогут предоставить другому клиенту более выгодные товары, продукты или, например, пониженную ставку по кредитам. Подчеркну: ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных. И безусловно, любое действие должно совершаться только с согласия человека", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8589791bc7f886de407a1c218d0b6378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия
Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных
Путин: нужно подойти максимально взвешенно к распоряжению массивами данных
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Нужно подойти максимально взвешенно к распоряжению массивами персональных данных, любые действия должны совершаться только с согласия человека, заявил президент РФ Владимир Путин
на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.
По его словам, нужно уделять особое внимание безопасности персональной информации граждан, так как есть много непростых юридических и этических моментов, например, почему личные данные должны принадлежать коммерческим или финансовым структурам, у которых человек получает те или иные услуги.
"При этом, если у человека будет возможность распоряжаться массивом данных о себе, он получит возможность передать их другой компании или банку. Благодаря такой информации они смогут предоставить другому клиенту более выгодные товары, продукты или, например, пониженную ставку по кредитам. Подчеркну: ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных. И безусловно, любое действие должно совершаться только с согласия человека", - сказал Путин.