https://ria.ru/20211112/putin-1758829540.html

Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных

Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал максимально взвешенно подойти к распоряжению массивами данных

Нужно подойти максимально взвешенно к распоряжению массивами персональных данных, любые действия должны совершаться только с согласия человека, заявил президент РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:17

2021-11-12T19:17

2021-11-12T19:17

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Нужно подойти максимально взвешенно к распоряжению массивами персональных данных, любые действия должны совершаться только с согласия человека, заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021.По его словам, нужно уделять особое внимание безопасности персональной информации граждан, так как есть много непростых юридических и этических моментов, например, почему личные данные должны принадлежать коммерческим или финансовым структурам, у которых человек получает те или иные услуги."При этом, если у человека будет возможность распоряжаться массивом данных о себе, он получит возможность передать их другой компании или банку. Благодаря такой информации они смогут предоставить другому клиенту более выгодные товары, продукты или, например, пониженную ставку по кредитам. Подчеркну: ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных. И безусловно, любое действие должно совершаться только с согласия человека", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211112/razrabotchiki-1758825562.html

россия

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2021

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технологии, владимир путин, россия