https://ria.ru/20211112/puteshestviya-1758770953.html

Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках

Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках - РИА Новости, 12.11.2021

Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как ковидные правила повлияли на их предпочтения в путешествиях, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:22

2021-11-12T17:22

2021-11-12T18:32

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как ковидные правила повлияли на их предпочтения в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1400 пользователей и выяснили, что 78 процентам из них недостаточно открытых на сегодняшний день направлений. По их словам, ограничения, связанные с поездками за рубеж, сильно затянулись.Большинство путешественников (79 процентов) постоянно следят за снятием запретов, а четверть (27 процентов) сразу же покупают билеты в желанную страну после того, как поездка туда становится возможной. Найти альтернативу любимым направлениям в России удалось только 42 процентам респондентов.Больше всего туристов огорчает продолжающееся закрытие Италии — так ответили 23 процента.Поехать в Испанию мечтает девять процентов респондентов, а семь — надеются в обозримом будущем попасть во Францию. Далее в списке расположились Греция, Марокко, Чехия, Португалия, ОАЭ и Таиланд. Отпуск в этих странах хотели бы провести от 5,5 до 3,6 процента опрошенных.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

чехия

португалия

россия

испания

таиланд

италия

оаэ

греция

марокко

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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