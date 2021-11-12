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Туризм
https://ria.ru/20211112/puteshestviya-1758770953.html
Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках
Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках - РИА Новости, 12.11.2021
Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как ковидные правила повлияли на их предпочтения в путешествиях, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:22
2021-11-12T18:32
туризм
чехия
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новости - туризм
туризм
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как ковидные правила повлияли на их предпочтения в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1400 пользователей и выяснили, что 78 процентам из них недостаточно открытых на сегодняшний день направлений. По их словам, ограничения, связанные с поездками за рубеж, сильно затянулись.Большинство путешественников (79 процентов) постоянно следят за снятием запретов, а четверть (27 процентов) сразу же покупают билеты в желанную страну после того, как поездка туда становится возможной. Найти альтернативу любимым направлениям в России удалось только 42 процентам респондентов.Больше всего туристов огорчает продолжающееся закрытие Италии — так ответили 23 процента.Поехать в Испанию мечтает девять процентов респондентов, а семь — надеются в обозримом будущем попасть во Францию. Далее в списке расположились Греция, Марокко, Чехия, Португалия, ОАЭ и Таиланд. Отпуск в этих странах хотели бы провести от 5,5 до 3,6 процента опрошенных.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
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чехия, португалия, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, испания, таиланд, италия, оаэ, греция, марокко, франция
17:22 12.11.2021 (обновлено: 18:32 12.11.2021)
 
Туристы рассказали, как ограничения повлияли на их предпочтения в поездках

Опрос: туристы следят за снятием ограничений и сразу покупают билеты в открывшиеся страны

© РИА Новости / Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкФонтан Тритона на площади Барберини в Риме
Фонтан Тритона на площади Барберини в Риме - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как ковидные правила повлияли на их предпочтения в путешествиях, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1400 пользователей и выяснили, что 78 процентам из них недостаточно открытых на сегодняшний день направлений. По их словам, ограничения, связанные с поездками за рубеж, сильно затянулись.
Большинство путешественников (79 процентов) постоянно следят за снятием запретов, а четверть (27 процентов) сразу же покупают билеты в желанную страну после того, как поездка туда становится возможной. Найти альтернативу любимым направлениям в России удалось только 42 процентам респондентов.
Больше всего туристов огорчает продолжающееся закрытие Италии — так ответили 23 процента.
Поехать в Испанию мечтает девять процентов респондентов, а семь — надеются в обозримом будущем попасть во Францию. Далее в списке расположились Греция, Марокко, Чехия, Португалия, ОАЭ и Таиланд. Отпуск в этих странах хотели бы провести от 5,5 до 3,6 процента опрошенных.
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