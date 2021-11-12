https://ria.ru/20211112/provokatsii-1758696504.html

Британцы вспомнили о дружбе и призвали не дразнить "русского медведя"

"Муха в носу у медведя": британцы возмутились провокациями у берегов Крыма - РИА Новости, 12.11.2021

Британцы вспомнили о дружбе и призвали не дразнить "русского медведя"

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали инцидент с самолетом-разведчиком RC-135 у берегов Крыма. Накануне воздушное судно попыталось... РИА Новости, 12.11.2021

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали инцидент с самолетом-разведчиком RC-135 у берегов Крыма. Накануне воздушное судно попыталось приблизиться к российской границе, для его контроля подняли истребитель Су-30.Многие пользователи уверены, что Британия слишком часто лезет не в свое дело и напрасно провоцирует Россию."Россия нам не враг. Без них союзники проиграли бы Вторую мировую войну. Я не могу понять, почему британские политики не могут заниматься своими делами и не лезть в чужие", — отметил Sunils2013."Мы по сравнению с русским медведем просто муха. Единственное, чем мы сегодня можем навредить России, — это вызвать зуд в носу", — считает actinium123."Путин хочет войны, давайте ему ее устроим! У нас есть несколько самолетов, пара лодок и полдюжины храбрых солдат. Конечно, мы бы победили…" — сыронизировал PJBL."Вместо того чтобы патрулировать Черное море, может, мы могли бы использовать эти военные корабли для патрулирования Ла-Манша и оказания помощи мигрантам, чтобы те вернулись во Францию", — выразил мнение Poppy Clarke."Как же это жалко. Посмотрите, что произойдет, если Россия запустит самолет-шпион к побережью Британии. Правительство здесь будет кричать и посылать военные самолеты. Крым не имеет к нам никакого отношения, прекращайте дразнить Россию!" — подытожили читатели.Накануне Минобороны России сообщило, что военная активность США и их союзников по НАТО в Черном море возросла. Прежде всего речь идет о действиях военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.Днем британский самолет-разведчик RC-135 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма. Воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил, который приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

https://ria.ru/20211108/nato-1758065206.html

https://ria.ru/20211111/nato-1758650842.html

сша

великобритания

ла-манш

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, великобритания, нато, су-30, ла-манш, россия