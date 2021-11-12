Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/provokatsii-1758696504.html
Британцы вспомнили о дружбе и призвали не дразнить "русского медведя"
"Муха в носу у медведя": британцы возмутились провокациями у берегов Крыма - РИА Новости, 12.11.2021
Британцы вспомнили о дружбе и призвали не дразнить "русского медведя"
Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали инцидент с самолетом-разведчиком RC-135 у берегов Крыма. Накануне воздушное судно попыталось... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:27
2021-11-12T11:16
сша
великобритания
нато
су-30
ла-манш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564190529_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_d9d887dc083797b7c6a781c7a788cfe8.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали инцидент с самолетом-разведчиком RC-135 у берегов Крыма. Накануне воздушное судно попыталось приблизиться к российской границе, для его контроля подняли истребитель Су-30.Многие пользователи уверены, что Британия слишком часто лезет не в свое дело и напрасно провоцирует Россию."Россия нам не враг. Без них союзники проиграли бы Вторую мировую войну. Я не могу понять, почему британские политики не могут заниматься своими делами и не лезть в чужие", — отметил Sunils2013."Мы по сравнению с русским медведем просто муха. Единственное, чем мы сегодня можем навредить России, — это вызвать зуд в носу", — считает actinium123."Путин хочет войны, давайте ему ее устроим! У нас есть несколько самолетов, пара лодок и полдюжины храбрых солдат. Конечно, мы бы победили…" — сыронизировал PJBL."Вместо того чтобы патрулировать Черное море, может, мы могли бы использовать эти военные корабли для патрулирования Ла-Манша и оказания помощи мигрантам, чтобы те вернулись во Францию", — выразил мнение Poppy Clarke."Как же это жалко. Посмотрите, что произойдет, если Россия запустит самолет-шпион к побережью Британии. Правительство здесь будет кричать и посылать военные самолеты. Крым не имеет к нам никакого отношения, прекращайте дразнить Россию!" — подытожили читатели.Накануне Минобороны России сообщило, что военная активность США и их союзников по НАТО в Черном море возросла. Прежде всего речь идет о действиях военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.Днем британский самолет-разведчик RC-135 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма. Воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил, который приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
https://ria.ru/20211108/nato-1758065206.html
https://ria.ru/20211111/nato-1758650842.html
сша
великобритания
ла-манш
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564190529_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_67713c97ef12875e5293dcba69811e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, великобритания, нато, су-30, ла-манш, россия
10:27 12.11.2021 (обновлено: 11:16 12.11.2021)
 
"Муха в носу у медведя": британцы возмутились провокациями у берегов Крыма

Читатели Daily Mail возмутились провокациями британских военных у берегов Крыма

© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Royal Air Force
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали инцидент с самолетом-разведчиком RC-135 у берегов Крыма. Накануне воздушное судно попыталось приблизиться к российской границе, для его контроля подняли истребитель Су-30.
Многие пользователи уверены, что Британия слишком часто лезет не в свое дело и напрасно провоцирует Россию.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 21:15
Генерал СБУ рассказал, как НАТО может "вернуть" Крым Украине
"Россия нам не враг. Без них союзники проиграли бы Вторую мировую войну. Я не могу понять, почему британские политики не могут заниматься своими делами и не лезть в чужие", — отметил Sunils2013.
"Мы по сравнению с русским медведем просто муха. Единственное, чем мы сегодня можем навредить России, — это вызвать зуд в носу", — считает actinium123.
"Путин хочет войны, давайте ему ее устроим! У нас есть несколько самолетов, пара лодок и полдюжины храбрых солдат. Конечно, мы бы победили…" — сыронизировал PJBL.
"Вместо того чтобы патрулировать Черное море, может, мы могли бы использовать эти военные корабли для патрулирования Ла-Манша и оказания помощи мигрантам, чтобы те вернулись во Францию", — выразил мнение Poppy Clarke.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 14:35
Лавров прокомментировал учения НАТО в Черном море
"Как же это жалко. Посмотрите, что произойдет, если Россия запустит самолет-шпион к побережью Британии. Правительство здесь будет кричать и посылать военные самолеты. Крым не имеет к нам никакого отношения, прекращайте дразнить Россию!" — подытожили читатели.
Накануне Минобороны России сообщило, что военная активность США и их союзников по НАТО в Черном море возросла. Прежде всего речь идет о действиях военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.
Днем британский самолет-разведчик RC-135 попытался подлететь к российской границе в районе юго-западной части Крыма. Воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил, который приблизился к самолету ВВС Великобритании на удалении около 30 километров от государственных рубежей. После этого RC-135 изменил курс в направлении от полуострова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Мужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 20:38
Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса
 
СШАВеликобританияНАТОСу-30Ла-МаншРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:59Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
Лента новостейМолния
Россия впервые покажет за рубежом ударный дрон "Иноходец-РУ"В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело