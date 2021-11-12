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При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина
При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина - РИА Новости, 12.11.2021
При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в бараке в Южно-Сахалинске, где погиб мужчина, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:23
2021-11-12T09:23
2021-11-12T09:23
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в бараке в Южно-Сахалинске, где погиб мужчина, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Ранее мэрия сообщала, что барак на проспекте Мира в Южно-Сахалинске загорелся в ночь на пятницу. Были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей, задействован пункт временного пребывания. Троих детей, отравившихся продуктами горения, госпитализировали - по данным властей, их состоянию ничего не угрожает. Мэр Южно-Сахалинска распорядился начать компенсационные выплаты пострадавшим."По факту возгорания в жилом доме по проспекту Мира, в результате которого погиб 50-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина
В Южно-Сахалинске возбудили дело после гибели мужчины при пожаре в бараке