https://ria.ru/20211112/pozhar-1758689698.html

При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина

При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина - РИА Новости, 12.11.2021

При пожаре в бараке в Южно-Сахалинске погиб мужчина

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в бараке в Южно-Сахалинске, где погиб мужчина, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:23

2021-11-12T09:23

2021-11-12T09:23

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755781855_0:2:567:321_1920x0_80_0_0_fe43195e98e5e5db1c9da9059cb438d0.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в бараке в Южно-Сахалинске, где погиб мужчина, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Ранее мэрия сообщала, что барак на проспекте Мира в Южно-Сахалинске загорелся в ночь на пятницу. Были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей, задействован пункт временного пребывания. Троих детей, отравившихся продуктами горения, госпитализировали - по данным властей, их состоянию ничего не угрожает. Мэр Южно-Сахалинска распорядился начать компенсационные выплаты пострадавшим."По факту возгорания в жилом доме по проспекту Мира, в результате которого погиб 50-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211111/pozhar-1758487719.html

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), россия