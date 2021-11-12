https://ria.ru/20211112/pozdravlenie-1758830753.html

Путин поздравил Сбер с 180-летием

Путин поздравил Сбер с 180-летием - РИА Новости, 12.11.2021

Путин поздравил Сбер с 180-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием, выразил уверенность, что он будет и дальше "подлинно народным банком", финансовым учреждением, имеющим РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:23

2021-11-12T19:23

2021-11-12T19:23

экономика

технологии

владимир путин

сбербанк россии

россия

сбер

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием, выразил уверенность, что он будет и дальше "подлинно народным банком", финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны."Прежде всего, хотел бы обратиться к Вам, Герман Оскарович (Греф, глава Сбера - ред.), и поздравить Вас, весь ваш многотысячный коллектив со знаменательной юбилейной датой. 12 ноября 1841 года в России были учреждены Сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история Сбера. На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 миллионов клиентов", - сказал Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021, которая приурочена к 180-летию Сбербанка.По словам Путина, успешно выполняя свою ключевую миссию, Сбер "активно и, главное, искренне, увлеченно" продвигает идеи технологического прогресса."И сами, используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека, показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире, буквально на наших глазах возникает принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей, и задача уже не просто в том, чтобы вывести на рынок новый продукт, выстроить эффективные производственные и бизнес модели, главное сейчас нацелить всю работу на интересы и потребности конкретного потребителя", - отметил президент.

https://ria.ru/20211112/putin-1758821580.html

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экономика, технологии, владимир путин, сбербанк россии, россия, сбер