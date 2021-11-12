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Путин поздравил Сбер с 180-летием
Путин поздравил Сбер с 180-летием - РИА Новости, 12.11.2021
Путин поздравил Сбер с 180-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием, выразил уверенность, что он будет и дальше "подлинно народным банком", финансовым учреждением, имеющим РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:23
2021-11-12T19:23
экономика
технологии
владимир путин
сбербанк россии
россия
сбер
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием, выразил уверенность, что он будет и дальше "подлинно народным банком", финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны."Прежде всего, хотел бы обратиться к Вам, Герман Оскарович (Греф, глава Сбера - ред.), и поздравить Вас, весь ваш многотысячный коллектив со знаменательной юбилейной датой. 12 ноября 1841 года в России были учреждены Сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история Сбера. На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 миллионов клиентов", - сказал Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021, которая приурочена к 180-летию Сбербанка.По словам Путина, успешно выполняя свою ключевую миссию, Сбер "активно и, главное, искренне, увлеченно" продвигает идеи технологического прогресса."И сами, используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека, показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире, буквально на наших глазах возникает принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей, и задача уже не просто в том, чтобы вывести на рынок новый продукт, выстроить эффективные производственные и бизнес модели, главное сейчас нацелить всю работу на интересы и потребности конкретного потребителя", - отметил президент.
https://ria.ru/20211112/putin-1758821580.html
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экономика, технологии, владимир путин, сбербанк россии, россия, сбер
19:23 12.11.2021
 
Путин поздравил Сбер с 180-летием

Путин поздравил Сбер с 180-летием и пожелал оставаться "подлинно народным банком"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк открыл первый офис в новом формате
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Сбер со 180-летием, выразил уверенность, что он будет и дальше "подлинно народным банком", финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны.
"Прежде всего, хотел бы обратиться к Вам, Герман Оскарович (Греф, глава Сбера - ред.), и поздравить Вас, весь ваш многотысячный коллектив со знаменательной юбилейной датой. 12 ноября 1841 года в России были учреждены Сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история Сбера. На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком, финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 миллионов клиентов", - сказал Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021, которая приурочена к 180-летию Сбербанка.
По словам Путина, успешно выполняя свою ключевую миссию, Сбер "активно и, главное, искренне, увлеченно" продвигает идеи технологического прогресса.
"И сами, используя передовые решения, стремитесь настраивать всю экосистему Сбера вокруг человека, показываете пример тех масштабных перемен, которые происходят во всем мире, буквально на наших глазах возникает принципиально иная парадигма деятельности компаний, предприятий, целых отраслей, и задача уже не просто в том, чтобы вывести на рынок новый продукт, выстроить эффективные производственные и бизнес модели, главное сейчас нацелить всю работу на интересы и потребности конкретного потребителя", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 18:44
Сбер показывает пример масштабных перемен, заявил Путин
 
ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинСбербанк РоссииРоссияСбер
 
 
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