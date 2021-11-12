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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом накроют Москву в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:51
2021-11-12T07:51
2021-11-12T07:51
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом накроют Москву в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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общество, москва, александр синенков
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: дождь с мокрым снегом накроют Москву в пятницу