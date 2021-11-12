Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременные осадки - дождь с мокрым снегом. Максимальная температура: плюс 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5. Ветер западный - 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 741 миллиметра ртутного столба", - рассказал Синенков.