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В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами
В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами - РИА Новости, 12.11.2021
В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами
Для междугородных и международных перевозок пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо подтверждение перенесённого COVID,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:04
2021-11-12T19:04
общество
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россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для междугородных и международных перевозок пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо подтверждение перенесённого COVID, сообщили в пресс-службе правительства РФ."Еще один законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиа транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках", - говорится в сообщении.Согласно нему, пассажирам потребуется предъявлять: либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.
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общество, здоровье - общество, россия, qr-код
19:04 12.11.2021
 
В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами

В правительстве назвали условия междугородных и международных поездок с QR-кодами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для междугородных и международных перевозок пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо подтверждение перенесённого COVID, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Еще один законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиа транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках", - говорится в сообщении.
Согласно нему, пассажирам потребуется предъявлять: либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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