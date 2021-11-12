https://ria.ru/20211112/poezdki-1758826890.html

В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами

В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами - РИА Новости, 12.11.2021

В правительстве назвали условия междугородных поездок с QR-кодами

Для междугородных и международных перевозок пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо подтверждение перенесённого COVID,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T19:04

2021-11-12T19:04

2021-11-12T19:04

общество

здоровье - общество

россия

qr-код

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для междугородных и международных перевозок пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод, либо подтверждение перенесённого COVID, сообщили в пресс-службе правительства РФ."Еще один законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиа транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках", - говорится в сообщении.Согласно нему, пассажирам потребуется предъявлять: либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.

https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758806863.html

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2021

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