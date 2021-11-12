"ТрансКонтейнер" намерен увеличить объем перевозок из Китая
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта
МОСКВА, 12 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Дочерняя компания ПАО "ТрансКонтейнер" в Китае TransContainer Freight Forwarding(Shanghai) Co. Ltd. (TCFF) в рамках ежегодной китайской международной выставки импортных товаров и услуг (CIIE2021) заключила меморандумы о сотрудничестве с логистическими платформами города Шанхай и провинции Хубэй.
Об этом порталу "Морские вести России" сообщили в пресс-службе контейнерного оператора.
Меморандум с логистической платформой города Шанхай Orient Silk Road International Transport Service Inc. предполагает развитие сотрудничества в сфере организации перевозок из Шанхая в регионы России и в обратном направлении по сухопутным маршрутам. Меморандум с логистической платформой провинции Хубэй Wuhan Trans Best Supply Chain Technology Co., Ltd. направлен на выстраивание партнёрских отношений при организации мультимодальных перевозок из портов Китая в Россию и Европу через Дальний Восток. Начало сотрудничества с платформами намечено на декабрь 2021 года.
"Партнерство с логистическими платформами Шанхая и провинции Хубэй позволит нам расширить присутствие на китайском рынке и будет способствовать дальнейшему наращиванию объёмов транспортировки грузов между Россией и Китаем, а также транзитных потоков. Так, сотрудничество с платформой города Шанхай позволит уже в декабре 2021 – январе 2022 года начать отправку от 1 до 3 контейнерных поездов в месяц с грузами китайских производителей. При благоприятной конъюнктуре к середине 2022 года эта цифра может увеличиться до 10-15 поездов в месяц", – отметил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона "ТрансКонтейнера" Владимир Хлутков.