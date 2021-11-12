https://ria.ru/20211112/pensiya-1758741089.html

В Госдуме придумали, как склонить россиян к самостоятельной пенсии

В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу - РИА Новости, 12.11.2021

В Госдуме придумали, как склонить россиян к самостоятельной пенсии

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил внести изменения в систему начисления негосударственных пенсий. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:39

2021-11-12T13:39

2021-11-12T15:24

общество

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лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов предложил внести изменения в систему начисления негосударственных пенсий. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Парламентарий подчеркнул, что предложения по негосударственным пенсиям должны носить добровольный характер, однако россияне не решаются делать отчисления по собственному желанию из-за высокого уровня недоверия к системе. По его словам, власти за много лет так и не смогли предложить населению какую-либо альтернативу для самостоятельного формирования накопительной пенсии."Во-первых, нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать. Во-вторых, нужно искать, в том числе пропагандистскими методами, стимулирующие варианты, создавая гражданам максимально комфортные условия для добровольного зарабатывания негосударственной пенсии", — подчеркнул депутат.Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. В частности, это может произойти, если пенсионер в течение полугода не получал положенные ему деньги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.

https://ria.ru/20211109/pensiya-1758150968.html

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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, россия