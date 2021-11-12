https://ria.ru/20211112/otnosheniya-1758808244.html
Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО
Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО - РИА Новости, 12.11.2021
Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже развитие... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:38
2021-11-12T17:38
2021-11-12T17:57
франция
нато
россия
в мире
париж
европа
мид франции
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже развитие отношений России и НАТО.Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" прошло в Париже в пятницу. Во встрече участвовали главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли."Особый акцент был сделан на нераспространении и контроле над вооружениями, предотвращении гонки вооружений в космосе, развитии отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО в контексте необходимости модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также на проблематике борьбы с новыми вызовами и угрозами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20211112/nato-1758736474.html
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франция, нато, россия, в мире, париж, европа, мид франции, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, минобороны франции, сергей шойгу, жан-ив ле дриан, флоранс парли
17:38 12.11.2021 (обновлено: 17:57 12.11.2021)
Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО
Лавров и Шойгу обсудили с главами МИД и Минобороны Франции отношения России и НАТО