https://ria.ru/20211112/otnosheniya-1758808244.html

Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО

Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО - РИА Новости, 12.11.2021

Россия и Франция обсудили развитие отношений с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже развитие... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:38

2021-11-12T17:38

2021-11-12T17:57

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже развитие отношений России и НАТО.Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" прошло в Париже в пятницу. Во встрече участвовали главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли."Особый акцент был сделан на нераспространении и контроле над вооружениями, предотвращении гонки вооружений в космосе, развитии отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО в контексте необходимости модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также на проблематике борьбы с новыми вызовами и угрозами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20211112/nato-1758736474.html

франция

россия

париж

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