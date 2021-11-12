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Опыт Пермского края по наполнению ЕГРН отмечен на уровне ПФО
Опыт Пермского края по наполнению ЕГРН отмечен на уровне ПФО - РИА Новости, 12.11.2021
Опыт Пермского края по наполнению ЕГРН отмечен на уровне ПФО
Успешная практика Пермского края по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подготовке генпланов и выполнению комплексных кадастровых... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:32
2021-11-12T16:32
пермский край
дмитрий махонин
россия
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ПЕРМЬ, 12 ноя – РИА Новости. Успешная практика Пермского края по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подготовке генпланов и выполнению комплексных кадастровых работ отмечена на уровне Приволжского федерального округа, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как говорится в сообщении, высокую оценку в сфере градостроительства и земельных отношений Пермский край получил в рамках совещания с представителями органов исполнительной власти по развитию сервиса "Земля для стройки", проведенного помощником полномочного представителя президента РФ в ПФО Екатериной Карутиной.В пресс-службе губернатора также добавили, что Карутина озвучила мнение, что с данным опытом Пермского края необходимо ознакомить органы власти других регионов России.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что строительство – это одно из ключевых направлений экономики региона, ее локомотив. Потому задача краевых властей – создать для развития отрасли максимально комфортные условия. "В том числе важно, чтобы ресурс "Земля для стройки" был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным", – сказал глава края.Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, по поручению Махонина специалисты регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности постоянно мониторят новые заявки и отслеживают сроки предоставления земельных участков, чтобы обеспечить оперативную и удобную работу сервиса. "Пермский край одним из первых в стране заключил соглашение и реализовал первый участок. Сегодня регион – в числе лидеров по количеству реализованных земельных участков с начала года", – акцентировали в пресс-службе губернатора.По данным ведомства, параллельно в субъекте активно ведется работа по реализации целевой модели по подготовке документов и осуществлению государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимого имущества. В частности, полностью завершить работу по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов Пермского края планируется к 1 января 2024 года.
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пермский край, дмитрий махонин, россия
16:32 12.11.2021
 

Опыт Пермского края по наполнению ЕГРН отмечен на уровне ПФО

© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяОпыт Пермского края по наполнению ЕГРН отмечен на уровне ПФО
Опыт Пермского края по наполнению ЕГРН отмечен на уровне ПФО - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского края
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ПЕРМЬ, 12 ноя – РИА Новости. Успешная практика Пермского края по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подготовке генпланов и выполнению комплексных кадастровых работ отмечена на уровне Приволжского федерального округа, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Как говорится в сообщении, высокую оценку в сфере градостроительства и земельных отношений Пермский край получил в рамках совещания с представителями органов исполнительной власти по развитию сервиса "Земля для стройки", проведенного помощником полномочного представителя президента РФ в ПФО Екатериной Карутиной.
"Карутина отметила позитивный опыт Пермского края в соединении в одной закупке работ по подготовке генплана и правил землепользования и застройки. Также она дала высокую оценку опыту региона по выделению субсидий органам местного самоуправления на разработку проектов межевания и выполнение комплексных кадастровых работ и их организации путем проведения совместной закупки", – отмечается в сообщении.
В пресс-службе губернатора также добавили, что Карутина озвучила мнение, что с данным опытом Пермского края необходимо ознакомить органы власти других регионов России.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что строительство – это одно из ключевых направлений экономики региона, ее локомотив. Потому задача краевых властей – создать для развития отрасли максимально комфортные условия. "В том числе важно, чтобы ресурс "Земля для стройки" был удобным для планирования строительства, а срок от обращения до заключения договора аренды был минимально возможным", – сказал глава края.
Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, по поручению Махонина специалисты регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности постоянно мониторят новые заявки и отслеживают сроки предоставления земельных участков, чтобы обеспечить оперативную и удобную работу сервиса. "Пермский край одним из первых в стране заключил соглашение и реализовал первый участок. Сегодня регион – в числе лидеров по количеству реализованных земельных участков с начала года", – акцентировали в пресс-службе губернатора.
По данным ведомства, параллельно в субъекте активно ведется работа по реализации целевой модели по подготовке документов и осуществлению государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимого имущества. В частности, полностью завершить работу по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов Пермского края планируется к 1 января 2024 года.
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